VIRAL | Ganó un millonario sorteo, le avisaron y pensó que era una estafa: Así fue la odisea para entregarle el premio

Una mujer del suroeste de Sídney, en Australia, ganó un millonario sorteo, pero estuvo a punto de no enteresarse jamás. Recibió la llamada de los organizadores, pensó que era una estafa y bloqueó el número telefónico, desatando una odisea para que aceptara el premio.

El medio australiano 7News detalló la insólita cadena de eventos que vivió Dream Home Art Union, la organización encargada del sorteo. La mujer ganó varios premios valuados en 10,2 millones de dólares australianos (7.152.238 dólares estadounidenses).

El lote de premios incluían mansión de cuatro pisos en Currumbin, en la Gold Coast de Queensland y unos 400.000 dólares australianos en lingotes de oro. A esto se sumaba una Land Rover Defender valuado en 166.000 dólares australianos.

Una vez hicieron el sorteo, una mujer originaria de Riverwood ganó este valuado premio. Ben Sawkins, gerente general de Dream Home Art Union, fue la encargada de informarle y se llevó una sorpresa en la breve llamada.

«Le hablé a la ganadora y me colgó. Le escribí mensajes y correos. Ella cree que le quiero vender un boleto o que es una estafa», relató el director. Aunque no fue la primera vez que le costaba contactar con un ganador de un sorteo, reconoció que el bloqueo del número fue algo inédito para la empresa.

El ejecutivo pensó enviarle una carta formal por correo, aunque optó por una alternativa: pedir el apoyo del programa radial local Triple M Breakfast. Los conductores intentaron comunicarse con la ganadora del sorteo, pero ella respondió: «no les creo». La conversación duró apenas dos minutos y manifestó su escepticismo en cuatro ocasiones.

Beau Ryan, exestrella de rugby e integrante del programa, optó por ir hasta la casa de la mujer para informarle que ganó el sorteo. No fue hasta este punto en que comenzó a asimilar la realidad, aunque no podía ocultar su asombro.

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«Absolutamente atónita, completamente feliz, pero no puedo creerlo y no logro emocionarme», dijo la mujer. Luego, terminó de aceptar su victoria en el sorteo e inició los trámites para recibir los premios.