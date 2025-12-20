VIRAL: Gamer chino vivió dos años encerrado en un hotel entre montañas de basura y mal olor, así dejó la habitación

El personal de un hotel en Changchun, China, descubrió el deplorable e insólito estado de una habitación, después de que un gamer viviera dos años encerrado en condiciones nauseabundas al acumular montañas de basura y dejar el baño cubierto de heces.

El hecho ocurrió en una esports, una suite especializada para deportes electrónicos. De acuerdo con los reportes, esta persona, cuya identidad no se reveló, se dedicaba a los videojuegos y evitaba salir de ese espacio.

Trascendió que gran parte del personal del hotel nunca vio llegó a ver su rostro del sujeto. Esto se debe a que eludía el contacto directo y solicitaba únicamente servicios mínimos.

El caso se conoció cuando el gamer finalmente abandonó el lugar. Los empleados que ingresaron a la habitación describieron la escena como «dantesca» debido a las enormes cantidades de basura acumuladas. Encontraron montañas de envoltorios de comida, botellas vacías y desechos que, en varias partes, alcanzaban casi un metro de altura.

UN EQUIPO ESPECIAL PARA LIMPIAR LA HABITACIÓN

Los residuos se extendieron por todos los rincones del cuarto, lo que generó un ambiente insalubre y dejó el espacio completamente inhabitable. El nauseabundo olor y las condiciones sanitarias incluso representaron un reto para los trabajadores de limpieza.

Ante la gravedad de los hechos, el hotel no tuvo de otra que asignar un equipo especial. Este trabajó durante tres días completos para retirar la basura, realizar una desinfección profunda y devolver la habitación a condiciones mínimas de uso, reseñó News18.

Como era de esperarse, esto provocó reacciones en las redes sociales, donde los usuarios manifestaron indignación y preocupación por las consecuencias del aislamiento prolongado, el uso excesivo de videojuegos y la falta de supervisión en este tipo de instalaciones.

De momento, la administración del hotel no ha revelado la identidad del gamer. Tampoco ha anunciado si tomará acciones legales o administrativas por los daños ocasionados.