Estos son los regalos ideales para los niños que estimulan la memoria y la creatividad en Navidad

Millones de personas se preparan para las celebraciones de Navidad y buena parte de la fiesta gira en torno a un aspecto: el regalo ideal para los niños. Ante este escenario, el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) recomendó algunas opciones.

Este organismo aclaró que es crucial tomar en cuenta la salud mental y la estimulación cognitiva en el momento de elegir un regalo de Navidad. Un obsequio debe ofrecer algo más que mero entretenimiento, según Ineco.

«Los estímulos que generan curiosidad, sorpresa o que requieren estrategias producen mayor activación cognitiva que aquellos pasivos o repetitivos», dijo María Roca, subdirectora del Departamento de Neuropsicología de Ineco.

Roca subrayó que lo importante en esta Navidad no es «regalar algo difícil». En ese sentido, insistió en que se debe «ofrecer oportunidades para que el cerebro explore, combine, imagine y resuelva».

CONSEJOS DE REGALOS

Ineco recordó que la infancia es un periodo fundamental en el desarrollo de las funciones ejecutivas, lenguaje, memoria y regulación emocional. Por tanto, aquellos regalos que promuevan la creatividad, planificación y resolución de problemas son de gran valor.

Uno de los principales consejos es regalar juegos de construcción, como bloques o legos, que favorecen la coordinación visoespacial, planificación y creatividad. Otra opción son los rompecabezas, que refuerzan la atención, tolerancia y memoria visual.

Ineco también recomienda los juegos de mesas con turnos y estrategias, como Uno, Monopolio o juegos de cartas, a lo que se pueden sumar también kits científicos y de exploración, como microscopios simples-

Como es de esperar, los libros son otra gran opción para esta Navidad, tanto aquellos ilustrados, audiolibros o cuentos interactivos. Siempre fortalecen el lenguaje, comprensión y atención sostenida.