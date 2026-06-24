VIRAL: Famoso curandero de Ghana lanzó una «maldición» a Harry Kane y así fue el ritual para «liberarlo» tras el empate en el Mundial

Un curandero de Ghana, quien en el pasado se hizo famoso por acreditarse la lesión de Cristiano Ronaldo durante el Mundial de 2014, se ha vuelto a hacer viral luego de haber anunciado una nueva maldición, esta vez en contra de Harry Kane previo al partido de Inglaterra en la Copa del Mundo, donde Inglaterra no pudo superar al equipo africano y el goleador del Bayern no logró anotar.

Su nombre es Nana Kwaku Bonsam y sus declaraciones tomaron mayor relevancia gracias a que esta vez las hizo públicas antes del partido. «Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. Soy muy conocido por mis predicciones. No le deseo ningún daño grave. Bastará con que lo detenga en contra de mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana», comentó.

Aunque Kane venía de hacer un doblete ante Croacia en el juego de Ghana se vio anulado y finalmente empataron 0-0.

Tras el encuentro, el curandero subió otro video en el que estaba haciendo un ritual para «liberar a Harry Kane»

«Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra», concluyó.

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LESIÓN DE CRISTIANO RONALDO

No es la primera vez que este curandero da de qué hablar. En 2014 se hizo viral cuando aseguró: «Sé de qué se trata la lesión de Cristiano Ronaldo, estoy trabajando en él. Me lo tomo muy en serio. Dije hace cuatro meses que trabajaría seriamente en Cristiano Ronaldo y lo dejaría fuera del Mundial o al menos le impediría jugar contra Ghana, y lo mejor que puedo hacer es mantenerlo fuera por lesión».

«Esta lesión jamás podrá ser curada por ningún médico; jamás podrán determinar la causa, porque es algo espiritual. Hoy es su rodilla, mañana su muslo, pasado mañana otra cosa», afirmó en aquel momento.