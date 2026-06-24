¿Tienes hormigas en tu casa? Estas son las razones por las que aparecen, según especialistas

La presencia de hormigas en el hogar, especialmente en la cocina y el comedor, son problemas que viven millones de familias. Un reciente estudio científico determinó las razones por las que estos insectos llegan a las viviendas.

Especialistas de la National Pest Management Association (NPMA) y la Universidad de California concluyeron que la presencia de hormigas suele estar relacionada con el alimento, humedad o, simplemente, la necesidad de conseguir un refugio.

La investigación determinó que las hormigas, unos insectos sumamente sociales, detectan restos de comida o migas en la cocina. Esto motiva a que varios de ellos ingresen y se establezcan en espacios domésticos.

Su llegada está vinculada con la búsqueda de alimentos y agua. Los expertos de la NPMA afirmaron que las hormigas detectan cualquier acceso y establecen rutas hacia las fuentes de comida, especialmente durante las temporadas cálidas o lluviosas.

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DE HORMIGAS?

El estudio subrayó que las hormigas suelen aparecer por alimento, pero, en la práctica, ¿qué significa esto? Más allá de las razones, las familias deben analizar qué indica la presencia de estos insectos.

De acuerdo a la Universidad de California, la llegada de hormigas significa que hay restos de comida, migas o envases mal cerrados en el hogar. Incluso, podría significar que hay humedad en zonas específicas de la casa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ALARMANTE FACTOR QUE ESTARÍA ANTICIPANDO EL RIESGO DE CÁNCER EN MENORES DE 55 AÑOS

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda tomar medidas preventivas y correctivas para controlar las infestaciones de hormigas, instando a eliminar cualquier resto de comida en el hogar.

Otras medidas clave son sellar grietas, hendiduras y cualquier punto de acceso, tanto en paredes, ventanas y pisos. También es recomendable limpiar con regularidad las superficies y almacenar los alimentos en recipientes herméticos.