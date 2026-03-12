VIRAL: Exestrella de OnlyFans casi cae por un acantilado mientras practicaba ciclismo, la reacción de su perra conmocionó a todos

La conocida influencer Cecilia Sopeña, quien saltó a la fama por su contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, estuvo al borde de la muerte luego de sufrir una aparatosa caída mientras hacía un recorrido en bicicleta por un acantilado con su perrita.
Sopeña, quien hace algunos meses anunció que dejaría que crear contenido para adultos para dedicarse a su pasión por el ciclismo, se encontraba manejando al borde de un barranco, cerca del mar. No obstante, de un momento a otro parece perder el control de la bicicleta y cayó.
El terrorífico momento quedó grabado con la cámara 360 con la que hace su contenido actualmente. Por suerte, y tras agarrarse de varias rocas, pudo evitar seguir cayendo.
Incluso su mascota corrió detrás de ella para intentar ayudarla. Todo estuvo a punto de acabar en tragedia ya que su mascota también se puso en peligro al ver a su dueña, por lo que Sopeña la abrazó y tranquilizó para hacerle saber que todo estaba bien. Finalmente, pudo regresar al camino sin problemas.
LEA TAMBIÉN: DEL CASTILLO DE HOGWARTS AL DE WINDSOR: FAMOSO ACTOR DE HARRY POTTER RECIBIÓ LA ORDEN DEL IMPERIO BRITÁNICO
«Nezha me quiere muchísimo», escribió en el post junto al video. Posteriormente, montó otra publicación en la que pidió disculpas a la comunidad ciclista por no tener casco al momento del accidente y ofreció nuevos detalles de cómo vivió el momento.
«Ayer viví una experiencia muy dura que me ha hecho pensar mucho. Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te coloca frente a la fragilidad de la vida de una manera muy real. También quiero aprovechar este momento para decir algo más. Durante mucho tiempo he estado expuesta a una cantidad enorme de violencia digital: insultos, hostigamiento, deshumanización, reducción constante de mi persona a etiquetas o prejuicios», indicó.
En este sentido, señaló que eso desgasta más de lo que la gente se imagina. «Las personas que estamos en redes también somos seres humanos, con emociones, con miedo y con momentos de debilidad».
«Hoy simplemente quiero pedir algo muy sencillo: cuidémonos un poco más entre todos. Las redes no deberían ser un lugar donde destruirnos unos a otros, sino un espacio donde podamos convivir, debatir, equivocarnos, aprender y seguir adelante. Yo sigo aquí. Sigo viviendo, sigo creando contenido y sigo compartiendo lo que amo: la naturaleza, la bicicleta, los animales y la aventura. Y hoy, más que nunca, valoro profundamente seguir viva», concluyó.