Caraota Show

Del Castillo de Hogwarts al de Windsor: Famoso actor de Harry Potter recibió la Orden del Imperio Británico

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El famoso actor Warwick Davis recibió este 11 de marzo la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) de manos del príncipe William en el Castillo de Windsor.

Este reconocimiento premia su trayectoria que incluye participación en las exitosas películas Willow, Star Wars y Harry Potter.

Leer Más

Miss Venezuela 2024: ¿Quiénes triunfaron en la gala de bandas especiales?
La inesperada respuesta de Ricky Martin a un post de su exesposo Jwan Yosef
El incómodo momento que vivió Shakira en una discoteca de Miami, hombre grababa por debajo de su vestido

El video se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales y muestra al heredero al torno británico agacharse a la altura de Davis, que padece displasia espondiloepifisaria congénita, una forma rara de enanismo, para poder entregar la distinción.

Tras este gesto, el propio actor expresó que le pareció «encantador».

«Fue encantador que se pusiera a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba», declaró a la revista Hello!.

Además, sostuvo que a Times Radio que este «es un reconocimiento silencioso de algo que he hecho en el pasado, mi contribución al drama o al entretenimiento y al trabajo benéfico que he realizado».

«No hice nada de lo que hago para ganar un premio. Simplemente lo hago porque disfruto. Simplemente lo hago porque disfruto hacerlo», expresó.

Warwick Davis también reveló detalles de la breve conversación que sostuvo con el príncipe de Gales.

«El príncipe de Gales me preguntó hoy: ‘¿Ya tienes uno de estos?’ Yo respondí que no. Me preocupaba que, si decía que sí, me dijera ‘Bueno, entonces no recibirás este’, pero él respondió: ‘Estoy realmente sorprendido, pensé que ya tenías uno. Deberías haberlo recibido hace años’, lo cual fue muy agradable», comentó.

El actor es fundador de la organización Little People UK, creada en 2012 junto a su difunta esposa, Samantha. La misma ayuda a personas con las debilitantes condiciones que causan enanismo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Conoce a los favoritos de la 96° edición de los premios Oscar a celebrarse este 10Mar
Los Óscar incrementarán la seguridad tras una alerta del FBI sobre posible amenaza de Irán
Caraota Show
OnlyFans
VIRAL: Exestrella de OnlyFans casi cae por un acantilado mientras practicaba ciclismo, la reacción de su perra conmocionó a todos
Tendencias
trabajadores
EN VIDEO: Trabajadores y sindicalistas rompieron el cerco policial y llegaron a la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios
Venezuela
casibom