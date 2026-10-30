CEO de Binance rompe el silencio tras hackeo y miles de millones de dólares robados

El director ejecutivo (CEO) de Binance, Richard Teng, rompió el silencio sobre el multimillonario hackeo que sufrió la plataforma el jueves y aseguró que la empresa cubrirá todas las pérdidas de los usuarios.

Cibercriminales accedieron a una billetera caliente de Binance y tomaron miles de millones de dólares en stablecoins. Un día después, Teng confirmó el incidente, pero pidió calma a los usuarios.

«Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas derivadas del hackeo con fondos de la empresa», indicó Teng. Estas declaraciones buscaban aclarar la principal inquietud de los usuarios, luego de que Binance suspendiera los retiros, que se esperan reanudar este fin de semana.

Teng aseguró que los fondos de los clientes están seguros y no perderán sus criptomonedas. Esto se debe a que el hackeo se enfocó en una billetera caliente de Binance, una dirección conectada a Internet y usada para procesar operaciones.

PIDE TRANQUILIDAD

La empresa aclaró que Binance cuenta con una arquitectura en la que los activos de los usuarios se mantienen custodiados. La mayor parte de estos fondos, según Teng, se encuentran en billeteras frías fuera de línea.

«Nunca utilizamos fondos de clientes», dijo Teng. Bajo el esquema operativo de Binance, las criptomonedas pasan de billeteras frías hacia unas calientes cuando los usuarios solicitan retiros. Una de estas estructuras fue la afectada en el hackeo.

Binance estimó que los fondos comprometidos son superiores a los 6.300 millones de dólares. Teng aseguró que la empresa absorberá el impacto del ataque con los propios fondos de la compañía.

La empresa reservó 6.340 millones de fondos corporativos para responder por los activos sustraídos. Hasta este viernes, unos 5.000 millones ya se encuentran disponibles en las criptomonedas afectadas, como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y BNB.