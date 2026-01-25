VIRAL: Escalador hizo historia al trepar el edificio más alto de Taiwán sin ningún tipo de protección

El escalador estadounidense, Alex Honnold, marcó un hito histórico el sábado al trepar hasta la cima del Taipei 101, el edificio más grande de Taiwán con una altura de 508 metros, sin utilizar cuerdas, arnés u otro tipo de protección.

Honnold, nacido en 1985, comentó en la previa del evento que llevaba años queriendo subir el icónico edificio que domina el distrito financiero de Taiwán. La plataforma Netflix transmitió el evento en directo a nivel mundial para millones de espectadores.

“Es increíble. He pasado un montón de tiempo pensando en esto, imaginando que era posible, pero hacerlo realmente se siente diferente”, afirmó Honnold ante los medios de comunicación al término de la escalada.

Los organizadores programaron la subida inicialmente para este sábado por la mañana, pero optaron por suspenderla media hora antes debido al mal tiempo. El sol se reflejaba en los contornos del edificio y apenas había nubes en el cielo veinticuatro horas después.

This is so scary 🫣 climbing a 17,000 feet skyscraper with no parachute, no rope, net or any safety for landing is crazy. What’s the passion or motivation behind such suicidal move????? Well, I’m legit praying he pull this through cus I’m shaking watching this. #skyscrapperLIVE pic.twitter.com/Kyx5g5NGz5 — Baller’s klydz (@balllikeemmy) January 25, 2026

EL PELIGROSO TRAYECTO DE HONNOLD

El cambio de condiciones meteorológicas no convirtió la escalada en una tarea sencilla para el atleta. Honnold tuvo que superar primero la base del rascacielos, compuesta por 113 metros de losa inclinada de acero y vidrio.

El escalador también sorteó dos estructuras metálicas de 4,3 metros conocidas como ‘ruyi’, las cuales supusieron el primer gran obstáculo de la jornada. Honnold superó ese tramo inicial en menos de veinte minutos.

Posteriormente, enfrentó el segmento más largo y físicamente exigente, denominado como las “cajas de bambú”. Estas consisten en ocho módulos superpuestos entre aproximadamente los pisos 27 y 90 que conforman el cuerpo del Taipei 101 de Taiwán.

Honnold desplegó toda su destreza como escalador a lo largo de 274 metros de ascenso en vertical. Finalmente, concluyó su propósito al llegar a la aguja, mientras cientos de personas se congregaron en los alrededores del rascacielos.

De acuerdo con La Vanguardia, Honnold recibió críticas cuando anunció que escalaría el edificio, debido a lo arriesgado de esta clase de prácticas, pero también considerando que es esposo y padre de dos niñas.