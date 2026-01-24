¿Tus perros o gatos están envejeciendo? Estos son algunos de los síntomas que debes identificar

Los perros y gatos son dos de las mascotas más populares del mundo y cada vez viven más años, gracias a los avances veterinarios. Esto genera que los dueños deban conocer los detalles de su envejecimiento.

Especialistas concuerdan en que uno de los primeros síntomas de la vejez en las mascotas es que tienen menos energía. A esto se suman cambios de apetito repentinos y dificultades para moverse.

Hay que destacar que el envejecimiento de las mascotas es algo gradual y puede pasar desapercibido. En un principio, se trata de cambios sutiles, como dormir más, jugar menos o menor interés en los paseos.

La aparición de los síntomas marca el comienzo de una etapa de envejecimiento que ya requiere de seguimiento veterinario. Asimismo, es crucial que las mascotas continúen su vida en una rutina adaptada y un entorno seguro.

El gran reto de los dueños es lograr identificar los signos, puesto que muchas veces se ignoran o se toman por comportamientos normales. Mientras se dan las transformaciones físicas, metabólicas y cognitivas, es de gran ayuda detectar estas señales.

¿CUÁNDO LAS MASCOTAS SON MAYORES?

Algunas personas pueden pensar que al llegar a determinada edad las mascotas empiezan su vejez. Sin embargo, factores como la raza, el historial de salud y el tamaño pueden afectar este proceso.

Igualmente, los especialistas han logrado determinar una edad media en la cual las mascotas comienzan a envejecer. En el caso de los perros de gran tamaño, comienza a los seis o siete años, pero las razones más pequeñas lo hacen más tarde. Los gatos entran en la tercera edad a partir de los 10 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: UNA VACA USA UNA HERRAMIENTA DE FORMA VERSÁTIL, ALGO SOLO DOCUMENTADO ANTES EN PRIMATES

A pesar de la preocupación de algunos dueños, las mascotas todavía pueden disfrutar de sus vidas cuando entran en la tercera edad. Las principales recomendaciones radican en una dieta adecuada, un ambiente seguro y cuidados veterinarios.