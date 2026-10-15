VIRAL: El sorprendente video donde un niño rompió récord en resolver un cubo de Rubik

Un niño chino de apenas seis años resolvió un cubo de Rubik en poco más de dos segundos y medio. Se trata de Xuanyi Geng, un pequeño que participó hace pocos días una competencia de este juego y rompió el récord mundial.

Apenas ocho meses después de que Teodor Zajder bajara la brecha de los tres segundos en el cubo de 3x3x3, el pequeño Xuanyi se presentó en la competición Guangzhou Grand Open 2026, realizada en la provincia de Cantón, en China.

Xuanyi logró resolver el cubo en apenas 2,51 segundos, pulverizando el récord de Zajder, quien hizo 2,74 segundos a principios de año. En apenas ocho meses, la marca mundial ha bajado más de medio segundo.

En las competencias oficiales los participantes tienen que hacer cinco resoluciones. Xuanyi rompió el récord en la segunda ronda a la primera resolución, aunque el tiempo medio fue de 3,87 segundos.

XUANYI NO QUEDÓ CAMPEÓN

A pesar de romper el codiciado récord, Xuanyi quedó en la sexta posición de la final y no logró ingresar al podio de la competencia. Igualmente, al alcanzar el récord, su nombre tomó relevancia internacional.

Xuanyi no es una cara nueva dentro del mundo de las competencias de cubos de Rubik. Antes de que Zajder rompiera el récord global en esta categoría, el niño era el poseedor de la mejor marca con 3,05 segundos desde 2025.

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Igualmente, hay que destacar que Xuanyi no tiene el récord más preciado. Para muchos aficionados, la marca más importante es la de la media, que consiste en cinco resoluciones, sacando la mejor y la peor y haciendo calculando la media de las tres restantes.

En este apartado, el récord mundial no está en manos de Xuanyi, sino en manos de su compatriota Yiheng Wang, quien alcanzó una media de 3,51 segundos en una competencia en junio de 2026.