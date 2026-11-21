La leyenda de Futa acaba de sumar un nuevo capítulo a su historia, luego de que el carismático panda rojo de 23 años que reside en el Parque Zoológico de Chiba, en Japón, fuera reconocido oficialmente por el Guinness World Records como el ejemplar de su especie más longevo en cautiverio del que se tenga registro.

El pasado 17 de noviembre de 2026, el animal superó con amplitud los parámetros biológicos conocidos, consolidándose como una auténtica celebridad de la fauna mundial.

La hazaña de Futa cobra una dimensión extraordinaria al contrastarla con los datos científicos de la especie: en condiciones normales, los pandas rojos tienen una esperanza de vida promedio que oscila apenas entre los 12 y los 17 años.

Hasta ahora, el récord mundial lo ostentaba Taylor, un ejemplar del ZooMontana en Estados Unidos que logró alcanzar los 21 años. Futa no solo superó esa marca por más de un año y medio, sino que continúa activo y bajo el cuidado especializado de los veterinarios japoneses.

DE FENÓMENO VIRAL A ÍCONO PUBLICITARIO

Nacido el 5 de julio de 2003 en el Zoo Municipal Nihondaira de Shizuoka, Futa —cuyo nombre deriva del de su padre, Fufu— fue trasladado al zoológico de Chiba en 2004.

Apenas un año después de su llegada, protagonizó un comportamiento inusual que cambiaría su destino y lo catapultaría a la fama nacional: comenzó a erguirse completamente sobre sus dos patas traseras durante varios segundos.

Las fotografías de aquella postura se propagaron con rapidez por todo Japón, despertando el entusiasmo de miles de visitantes que acudían al recinto únicamente para verlo de pie.

Su popularidad alcanzó tal magnitud que fue convocado para protagonizar una exitosa campaña publicitaria de bebidas enlatadas, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop local.

Hoy, 21 años después de aquel primer registro fotográfico, la edad ya no le permite repetir sus famosas acrobacias. Según detallaron los representantes de Guinness World Records, Futa ha atravesado algunos episodios de salud intermitentes propios de su avanzada edad y prefiere resguardarse en espacios interiores climatizados cuando el tiempo en el exterior no es favorable.

Pese a ello, se mantiene estable, con buen apetito y en condiciones de seguir sumando días a su histórica marca.

UNA ESPECIE ÚNICA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Más allá de la ternura y el asombro que despierta la longevidad de Futa, su caso sirve como recordatorio de la delicada situación que atraviesa el panda rojo (Ailurus fulgens) en su hábitat natural.

Desde 2015, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como una especie en peligro de extinción.

De acuerdo con reportes de National Geographic, su población silvestre ha sufrido una caída dramática del 50 % en las últimas tres décadas, estimándose actualmente en menos de 10.000 ejemplares en libertad.

Estos mamíferos habitan los bosques de montaña templados y húmedos de Asia, a altitudes que van desde los 1.500 hasta los 4.800 metros, distribuidos a lo largo de las laderas del Himalaya y regiones montañosas de China, Nepal, India, Bután y Myanmar. Según estimaciones de la UICN, su hábitat potencial global ya no supera los 47.100 kilómetros cuadrados.

Desde el punto de vista evolutivo, el panda rojo representa un caso fascinante para la ciencia. Durante décadas, los biólogos debatieron su clasificación, asignándolo sucesivamente a la familia de los mapaches y a la de los osos.

Sin embargo, análisis modernos de ADN confirmaron que pertenece a su propia familia taxonómica, Ailuridae, de la cual es el único miembro vivo en la actualidad, según señala la enciclopedia Britannica.

Dentro de ella se reconocen dos subespecies: el panda rojo del Himalaya (Ailurus fulgens fulgens) y el panda rojo chino (Ailurus fulgens styani), caracterizado por su mayor tamaño y un pelaje de tonalidad más intensa.

A pesar de compartir nombre y hábitos alimenticios con el oso panda gigante, ambas especies no guardan un parentesco cercano. No obstante, desarrollaron una adaptación evolutiva similar: un hueso de la muñeca extendido que funciona como un «falso pulgar», herramienta indispensable para sujetar con destreza los brotes de bambú.

Esta planta constituye el 95 % de su dieta diaria, llegando a consumir hasta 1,8 kilogramos al día, con especial predilección por las puntas de las hojas más tiernas y nutritivas.