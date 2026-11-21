La cantante Shakira y el empresario Antonio de la Rúa han dado de qué hablar en días recientes tras los rumores de una supuesta reconciliación, luego de que las especulaciones se desataran semanas atrás cuando la colombiana subió una foto junto a él.

Sin embargo, fuentes dijeron al diario ABC que no hay nada más que una amistad y que, por ende, no guardan una relación amorosa.

Los informantes además rechazaron por completo las versiones del programa Vamos a ver sobre supuestos testigos que los habrían visto besándose, asegurando de forma tajante que «es todo falso».

La figura del empresario argentino regresó al foco mediático hace algo más de un mes, cuando la intérprete publicó en Instagram una foto en blanco y negro junto a él. En esa postal, Shakira apoyaba su cabeza en el hombro de su exnovio tras el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid, escena que disparó las sospechas de un romance que sus allegados hoy descartan.

El mensaje apareció después del espectáculo del 12 de octubre, fecha con la que la barranquillera cerró 13 presentaciones en Macondo Park. «Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después», redactó la estrella, quien también dio las gracias a los fanáticos que se trasladaron desde diversas partes para acompañarla.

Aparte de ese gesto digital, la cantante dedicó un discurso a De la Rúa frente al público. La estrella lo describió como su antiguo compañero y lo llamó «un amigo del alma», resaltando tanto su respaldo en el recorrido musical como su trabajo en el montaje de Macondo Park.

«Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park», expresó al despedirse de la capital española. «Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias», completó.

LA HISTORIA DE SHAKIRA Y DE LA RÚA

Ambos iniciaron su noviazgo en el año 2000 y pusieron fin a su historia sentimental en 2011. Durante esa década, el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa también manejó asuntos laborales en la trayectoria de la vocalista, un lazo que hoy vuelve a generar conversación pública.

Ya en agosto, una foto de los dos en un restaurante de República Dominicana había encendido las alertas sobre un reencuentro. Aunque la postal en Madrid y los elogios sobre la tarima avivaron las dudas, las declaraciones de la cantante confirman que solo comparten una amistad renovada y proyectos de trabajo.