VIRAL: El espectacular video de la «Luna de las Flores» que iluminó el cielo nocturno de Manhattan

El firmamento nocturno de Manhattan en Nueva York presenció desde el 31 de abril hasta el 2 de mayo la llamada «Luna de las Flores» que se posicionó en el horizonte de la ciudad, dejando una espectacular escena que se ha hecho viral en las redes sociales.

En el metraje, se observa al satélite en un tono anaranjado casi tiñéndose de rojo, iluminando la ciudad, opacando incluso las luces de los carros. Así, fascinó a los usuarios de redes sociales que quedaron impactados con la belleza de este evento astronómico.

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Este fenómeno ocurre debido a que la Tierra se posiciona exactamente entre el Sol y la Luna, dando paso a la Luna Llena. Esta alineación permite que la totalidad del hemisferio lunar orientado hacia el planeta brille intensamente bajo la luz solar directa.

May’s full Flower moon rising over Manhattan from the @highlinenyc pic.twitter.com/2o01gUIlG7 — Max Guliani (@maximusupinNYc) May 2, 2026

El ángulo de la iluminación que impacta sobre la superficie lunar cambia constantemente debido a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Este movimiento genera el ciclo de las distintas fases lunares al variar la luz que rebota hacia la Tierra.

Dicha Luna de las Flores tuvo su punto máximo el 1 de mayo pasada la 1:20 pm (tiempo del este), aunque el tono más brillante y llamativo del evento se alcanzó a ver durante las noches y madrugadas. Es de recordar que la puesta en escena inició desde el 30 de abril y se siguió viendo hasta este sábado 2 del mes actual.

¿POR QUÉ RECIBE EL NOMBRE DE LUNA DE LAS FLORES?

El término Luna de las Flores tiene sus raíces en las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, específicamente de tribus como los algonquinos y los ojibwe.

Para estas comunidades, los nombres de las lunas llenas funcionaban como un calendario natural para seguir el ritmo de las estaciones. La próxima luna en aparecer será la «Luna Azul», cuya fecha será el próximo 31 de mayo.

Una particularidad de este mes es que, al haber empezado con una luna llena tan temprano, mayo podrá contar así con dos eventos lunares. Contando con el del 31 de mayo, a 2026 todavía le restan ocho eventos de estas características.