Qué es la leche dorada y por qué cada vez más personas la incluyen en su rutina de salud

La leche dorada, conocida también como haldi doodh o golden milk, se ha convertido en una de las bebidas más populares dentro de las tendencias de salud natural.

Aunque actualmente es protagonista en redes sociales y cafeterías especializadas, su origen se remonta a la medicina ayurvédica india, donde se utilizaba desde hace siglos por su efecto reconfortante y aporte nutritivo.

Su color intenso, similar al oro líquido, es parte de su atractivo visual, pero su auge actual responde sobre todo a sus ingredientes funcionales.

En su preparación tradicional se combinan leche animal o vegetal con cúrcuma, canela, jengibre, pimienta negra y, en algunos casos, una pequeña cantidad de aceite vegetal para mejorar la absorción de nutrientes.

La cúrcuma aporta curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes; la canela ayuda a regular el azúcar en sangre; el jengibre favorece la digestión; y la pimienta negra potencia la absorción de la curcumina.

Según la web médica WebMD, esta mezcla se asocia con beneficios digestivos, metabólicos y de bienestar general.

Asimismo, diversos estudios respaldan los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la curcumina, lo que explica parte del interés creciente en esta bebida.

También se señala, que su consumo, regular podría contribuir a reducir inflamaciones leves y proteger las células del daño oxidativo.

Además, investigaciones citadas por la American Chemical Society sugieren posibles efectos positivos sobre la actividad cerebral y prevención del deterioro cognitivo, aunque la evidencia aún es preliminar y requiere más estudios clínicos.

¿CÓMO PREPARAR LA LECHE DORADA?

Preparar leche dorada en casa permite ajustar la receta a gustos y necesidades personales. Para una porción, se recomienda calentar una taza de bebida vegetal —como almendra, avena o coco— y añadir una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre y canela, una pizca de pimienta negra y, opcionalmente, una cucharadita de aceite vegetal.

La nutricionista española Ariadna Jorda aconseja optar por la versión casera, para controlar la calidad de los ingredientes y evitar alérgenos.

¿CUÁNDO TOMARLA?

Su consumo suele integrarse en rutinas nocturnas por su efecto reconfortante, aunque también se recomienda por la mañana para aprovechar su aporte energético y antioxidante.

De acuerdo con la American Chemical Society, tomarla en ayunas puede mejorar la absorción de la curcumina y favorecer la digestión desde el inicio del día.

Si bien no existen estudios concluyentes sobre un impacto directo en el sueño, la leche dorada puede funcionar como una bebida cálida que acompaña rituales de relajación y bienestar.

Es de destacar, que el consumo de leche dorada debe evitarse en personas con alergia o intolerancia a alguno de sus ingredientes, como lácteos, frutos secos o soja, especialmente en preparaciones industriales.