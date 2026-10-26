VIRAL: El conmovedor momento de un abuelo y su nieta que se disfrazaron para celebrar un cumpleaños

Un abuelo decidió celebrar su cumpleaños disfrazándose de Gepetto, el entrañable carpintero de la historia de Pinocho, y grabando un video con su nieta. Las imágenes se viralizaron en redes y conmovieron a miles de internautas.

Una cuenta de TikTok compartió los videos grabados en el estudio del abuelo carpintero. El momento fue aún más mágico porque la pequeña nieta se sumó a la celebración y se disfrazó como Pinocho.

En las imágenes se puede ver al abuelo controlando los hilos que conectan y dirigen los movimientos de Pinocho. La pequeña, mientras tanto, cumple su rol como el niño de madera y hace distintos movimientos, tal como una marioneta.

El entrañable video fue grabado en el propio taller del abuelo, quien, al igual que Gepetto, se dedica a la carpintería. Se trató del lugar perfecto para representar estas escenas del clásico de Disney, en medio de las herramientas y la madera.

ABUELO VIRAL

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y captó la atención de numerosos internautas. La publicación original cuenta con 2,8 millones de reproducciones tan solo en TikTok, a lo que se suman varios millones más en otros videos relacionados.

El escenario del video fue ideal, puesto que la niña y el abuelo posaron frente a la torta de cumpleaños. En ese sentido, miles de internautas dejaron comentarios y señalaron el tierno momento que vivieron juntos.

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La historia dejó en evidencia una vez el inmenso amor y complicidad que se dan entre el abuelo y su pequeña nieta. Internet quedó conmovida por esta curiosa versión de Gepetto y Pinocho.