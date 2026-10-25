Estaba borracho, montó su carro en una escalinata y le echó la culpa al GPS

En la localidad mexicana de San Pedro, en Cholula, ocurrió un hecho que agarró a todos por sorpresa. Un carro apareció en las escalinatas que conducen al santuario de la Virgen de Guadalupe. El conductor, un hombre en presunto estado de ebriedad, dijo que el GPS se había equivocado.

Según el reporte del portal Milenio, los usuarios de las redes sociales informaron acerca del vehículo que estaba atorado a pocos metros de la entrada de la iglesia. Cuando las autoridades acudieron a la zona, ubicaron la camioneta azul varada en la escalinata con el conductor a bordo.

Se conoció que se trataba de un hombre de la tercera edad. Él cupó al GPS, señalando que seguía la ruta tal y como lo marcaba Google Maps.

Los policías informaron que, presuntamente, el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

A través de redes sociales se hizo viral el momento en que elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula se encuentran en la zona conversando con el hombre al interior de la unidad.

Hasta el momento, se sabe que el sujeto fue puesto bajo custodia por las autoridades, mientras que la camioneta fue retirada con una grúa.

Se desconoce la identidad del detenido y tampoco se sabe si aún lo mantienen privado de libertad.