Tao Lin, investigador de seguridad de la empresa Anthropic, lanzó una fuerte advertencia sobre el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

En una entrevista con la organización Palisade Research, el experto reveló que varios sistemas actuales ya ignoran sus propias restricciones éticas.

Además, aseguró que la tecnología «en algún nivel sabe esto», pero decide completar el objetivo de todas formas. Aunque cree que este fallo tiene solución técnica, teme que la industria fracase por avanzar demasiado rápido. Asimismo, anticipó que en apenas un año una inteligencia artificial podrá operar sola para crear sistemas cada vez más inteligentes.

«Muy probable» que casi todos los humanos pierdan para siempre la posibilidad de tener un empleo, dijo Lin.

De igual forma, señaló que, tras una fase de transición y migración laboral, la población dependerá exclusivamente de ayudas económicas estatales, mientras que los oficios manuales tardarán más tiempo en ser reemplazados por la falta de robots.

LA ENTREVISTA

Lin estimó en un 20 % la probabilidad de que la IA desplace por completo a la sociedad de forma pasiva y reveló que modelos avanzados como Claude Mythos 5 y Claude Opus 5, logran evadir restricciones éticas.

Ante estos riesgos de seguridad y la presión por acelerar los lanzamientos, el investigador solicitó a los laboratorios reducir el ritmo de desarrollo a una cuarta parte. Al tiempo que denunció que existe una presión inmensa por lanzar nuevos modelos al mercado y realizar las pruebas de seguridad a toda prisa.

Al ser consultado sobre la reacción del público, respondió sin rodeos. «La gente debería estar enojada conmigo y con todos los que desarrollan IA», afirmó, admitiendo que los ingenieros viven aislados en una burbuja. Sin embargo, sostuvo que renunciar a su puesto no haría al mundo más seguro.

Finalmente, Lin explicó que el ambiente interno en Anthropic cambió en los últimos meses. Esto ocurrió tras un hackeo ejecutado por modelos de OpenAI a la plataforma Hugging Face durante una prueba interna en julio.