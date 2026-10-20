VIRAL: Conoce a Chicle de Menta, una conejita que conquistó las redes por su peculiar ternura

Con una silueta pequeña y una apariencia llena de ternura, la coneja Chicle de Menta se ha ganado no solo el corazón de miles de internautas en redes sociales, sino varios concursos de raza y de belleza.

Chicle de Menta volvió a ganar viralidad tras ser coronada en el primer puesto del Segundo Campeonato de Conejos de Raza en Tlaxcala. La pequeña coneja ya ha ganado otros premios en certámenes de Querétaro, Xochimilco y La Magdalena Contreras.

Se trata de una coneja de la raza enano holandés (Netherland Dwarf). De acuerdo a medios mexicanos, Chicle de Menta se ha posicionado como una de las ejemplares más importantes dentro de la cunicultura en México.

Mientras que sigue engordando su palmarés, la coneja ha ganado miles de seguidores gracias a su aspecto encantador. Sus videos y fotos han recopilado cientos de miles de reproducciones en TikTok e Instagram.

CONEJA VIRAL

Chicle de Menta ha conquistado los corazones de numerosos internautas. A pesar de su apariencia tierna, sus dueños alertan que destaca por tener una personalidad muy territorial y un carácter fuerte.

La coneja ha ganado numerosas competencias. Estos torneos no evaluan solamente la simetría o el atractivo visual del animal, puesto que uno de los principales aspectos es el cumplimiento estricto del estándar genético de cada raza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTA SERÍA LA ‘INICIAL’ PARA RESERVAR LOS TESLA ROADSTER QUE CAUSAN SENSACIÓN ENTRE LOS AMANTES DE LOS CARROS ELÉCTRICOS

Chicle de Menta pertenece a la raza Netherland Dwarf, una de las más pequeñas reconocidas por asociaciones internacionales. Su peso oscila entre los 1.200 y 900 gramos, mientras su esperanza de vida se extiende entre los siete y 12 años.