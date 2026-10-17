Esta sería la ‘inicial’ para reservar los Tesla Roadster que causan sensación entre los amantes de los carros eléctricos

Tesla, la compañía liderada por Elon Musk, lanzó una nueva línea de autos eléctricos deportivos llamada Roadster, que incluye tres versiones: Performance, Thrust y Rocket.

El magnate sudafricano reveló los montos de los depósitos de reserva y estimaciones preliminares para el lanzamiento previsto en 2028, según informó Infobae.

Rocket es un monoplaza con capacidad de volar que no está autorizada para el uso en vía pública.

Según la publicación, la versión Performance requiere un depósito de reserva de $50.000. Según Tesla, está preparado para circular por carretera y tiene espacio para dos personas.

Este modelo combina aerodinámica activa con un sistema de succión multimodo que maximiza la carga aerodinámica para mejorar su desempeño tanto en pista como fuera de ella.

La versión Thrust, la alternativa intermedia equipada con propulsores de SpaceX, requiere un depósito de reserva de $250.000.

DETALLES DE ROCKET

Mientras que la versión Rocket no tiene un precio de reserva público y solo se venderá por invitación.

Este monoplaza con capacidad aérea, está equipado con un sistema de succión multimodo y propulsores de gas frío distribuidos en el perímetro del vehículo. Estos sistemas asisten la aceleración hacia adelante y hacia arriba, además de los movimientos de rotación lateral.

La versión Rocket, disponible solo por invitación, utiliza un sistema de succión multimodo y 10 propulsores de gas frío distribuidos alrededor del vehículo. Según Tesla, estos dispositivos asisten la aceleración hacia adelante, el ascenso y los movimientos de rotación lateral.

Los ventiladores extraen aire de la parte inferior del vehículo y generan una fuerza de succión que aumenta el agarre sobre la superficie.

A esto se suman alerones activos, piezas móviles que dirigen el aire para mejorar la estabilidad durante las curvas, las frenadas y las aceleraciones.

Los propulsores se conectan a tanques con 600 litros de aire comprimido. Al activarse, liberan impulsos breves que permiten levantar, estabilizar o frenar el Roadster Rocket durante las maniobras.