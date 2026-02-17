VIRAL: Así se vio el «anillo de fuego» durante eclipse solar anular este 17Feb

Durante la mañana de este 17 de febrero se registró un eclipse solar anular que formó un «anillo de fuego» en el cielo antártico, donde la Luna pasó frente al Sol y dejó visible un delgado aro de luz en sus bordes.

El fenómeno, llamado por muchos como un eclipse para pingüinos, solo pudo verse en una franja limitada de la Antártida. La fase máxima del eclipse duró poco más de dos minutos dentro de un corredor de unos 4.282 kilómetros de largo por 616 kilómetros de ancho, donde la Luna cubrió cerca del 96% del disco solar.

🚨: Photos capturing today’s annular solar eclipse in its stunning peak phase. Location: Saudi Arabia pic.twitter.com/pt08UvTGsN — The Astronomy Guy (@astrooalert) February 17, 2026

Fuera de esa franja, el fenómeno se apreció como un eclipse solar parcial en otras partes de la Antártida, el sur de Argentina y Chile, como Tierra del Fuego y Punta Arenas, y en áreas del sur de África.

No obstante, solo las personas dentro de la franja que recorre una zona remota del este de la Antártida pudieron ver el anillo de fuego.

Partial Eclipse during Sunrise😍 pic.twitter.com/1hw0sN6Phg — The Astronomy Guy (@astrooalert) February 17, 2026

Observadores en el sur de Sudamérica, África, el Atlántico Sur, el Índico y parte del Pacífico vieron cómo la Luna cubrió una porción del Sol, sin llegar a formar el característico aro luminoso.

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo porque se encuentra más lejos de la Tierra y se ve más pequeña en el cielo.

Por eso, la silueta lunar deja visible un aro de luz solar alrededor, lo que forma el característico “anillo de fuego”.

A BITE OF THE SUN: A partial solar eclipse was observed in Gaborone and other parts of Southern Africa this afternoon, as the Moon temporarily passed between the Earth and the Sun. The frozen continent of Antarctica experienced a fuller «annular» eclipse meaning the Moon pic.twitter.com/EUGFVBbhvs — Mmegi (@MmegiOnline) February 17, 2026

Esto es diferente a un eclipse solar total que tiene lugar cuando el satélite terrestre cubre por completo el disco solar. Durante este fenómeno, se oscurece el cielo y se puede ver la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol.

Existen también los llamados eclipses solares híbridos, que alternan entre fases anulares y totales conforme la sombra lunar recorre la superficie terrestre, debido a la curvatura de la Tierra.

The annular solar eclipse continues. It ends at 5:27 PM Saudi Arabia time. The eclipse lasts approximately 4 hours and 27 minutes from beginning to end. It is not visible in Saudi Arabia and Arab and Islamic countries.#RamazanKareem pic.twitter.com/7X22LoPnXS — Hafeez Khan 𝕏 (@iAmHafeezkhan) February 17, 2026

¿CUÁLES SERÁN LOS PRÓXIMOS EVENTOS ASTRONÓMICOS EN 2026?