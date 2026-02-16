¿Cuál es considerado el país más peligroso del mundo? Esto dijo un exagente de la CIA

Un exagente de la CIA, quien sirvió en la agencia estadounidense entre 1990 y 2004, aseguró que Yemen debe ser considerado el país más peligroso del mundo en la actualidad, de acuerdo a su basta experiencia en lugares de alto riesgo.

Es importante destacar que el funcionario, identificado como John Kiriakou, fue jefe de Operaciones Antiterroristas en Pakistán después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

A pesar de que Kiriakou compartió su perspectiva en una entrevista con el medio británico LADbible, detalló que no existe un único lugar peligroso, sino varios, y él visitó muchos de ellos.

«Nunca llegué a ir a los lugares agradables», recordó el agente, quien realizó misiones en 72 países, la mayoría de los cuales describió como «simplemente horribles».

Además de Yemen, enumeró a Somalia, Gaza, Afganistán y ciertas partes de Pakistán como las zonas más volátiles del planeta. «Hay que dormir con un ojo abierto. Nunca se sabe lo mal que se pondrán las cosas», advirtió.

ESTUVO EN YEMEN EN CINCO OCASIONES

El exagente ofreció un ejemplo gráfico para ilustrar la extrema peligrosidad de Yemen, ya que visitó ese país en cinco ocasiones.

«Cada vez que fui, fue peor que la vez anterior», señaló antes de afirmar que en su última visita, las condiciones de seguridad eran tan precarias que solo se les permitía alojarse en un único hotel, el cual contaba con un muro de diez metros de altura diseñado para protegerlo de explosiones.

«Ya no podías quedarte en ningún otro hotel», explicó el experto.

AMPLIA TRAYECTORIA EN EL MEDIO ORIENTE

La trayectoria de John Kiriakou le otorgó una visión profunda de los conflictos globales. Su especialización en Medio Oriente, con licenciatura y maestría en análisis de política exterior, lo llevó a ser asignado a Irak, convirtiéndose en el biógrafo clasificado de Saddam Hussein. Su carrera lo hizo pasar por Arabia Saudita, Kuwait y Baréin, inicialmente en roles de analista.

Sin embargo, tras siete años y medio de “Irak, Irak, Irak, todos los días”, buscó un cambio radical. Realizó una transición inusual de inteligencia a operaciones, específicamente a contrainsurgencia. Esta etapa implicó una formación intensa en armas, explosivos, conducción antiterrorista y el arte de reclutar espías para obtener secretos.

El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en su carrera y en la política exterior estadounidense. En ese momento, John Kiriakou entrenaba a servicios de inteligencia de Medio Oriente en operaciones antiterroristas. Los eventos lo encontraron en la sede de la CIA, donde presenció la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono. La respuesta de Estados Unidos, lo que llamó la “Guerra contra el Terror”, cambió “literalmente todo”.

Tras el 11-S, Kiriakou se ofreció como voluntario para ir a Afganistán, convirtiéndose en uno de los 16 hablantes fluidos de árabe en la CIA. Finalmente fue enviado a Pakistán como jefe de Operaciones Antiterroristas, con la misión de capturar a miembros de Al-Qaeda. Allí, su equipo logró, en cuestión de semanas, operativos exitosos, incluido el arresto de Abu Zubaydah, a quien se consideraba el número tres de Al-Qaeda en ese momento.