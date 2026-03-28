VIDEO VIRAL: Así es Eugene, la jirafa con «pollina» que enamora al mundo desde un zoológico de Ohio

En un rincón del Zoológico y Acuario de Toledo, en Ohio (EEUU), una pequeña criatura ha logrado lo que muchas celebridades de internet sueñan: volverse un fenómeno viral gracias a un «mal día de cabello» que resultó ser perfecto. Se trata de Eugene, una cría de jirafa reticulada cuyo peculiar estilo ha cautivado a millones de usuarios en las redes sociales.

Eugene, que nació el pasado 17 de enero, no es una jirafa común. Desde sus primeras apariciones en las cuentas oficiales del zoológico llamó la atención de los cuidadores y del público no solo por su torpe elegancia al caminar, sino por un mechón de pelo inusualmente largo y denso que cae sobre su frente.

Este rasgo, que visualmente imita una pollina perfectamente peinada, le ha otorgado una personalidad única que muchos comparan con un estilo «indie» o de estrella de rock juvenil.

CONSIDERAN SU NACIMIENTO COMO UNA VICTORIA CIENTÍFICA

Eugene es el primer hijo de la hembra Lily y el segundo del macho Rocket. Su llegada no solo es motivo de ternura, sino un hito para la conservación.

Las jirafas reticuladas enfrentan graves amenazas en la naturaleza debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva, por lo que cada nacimiento en cautiverio bajo programas de supervivencia de especies puede considerarse una victoria científica.

Al nacer, Eugene pesó cerca de 60 kilogramos y midió casi 1.80 metros, cifras estándar para su especie tras una gestación de 15 meses. Sin embargo, su fama superó cualquier expectativa técnica.

Su nombre fue elegido a través de una votación popular, donde miles de personas participaron, demostrando el vínculo emocional que el público ha formado con el animal.

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SALIDAS A TOMAR SOL

Debido a las bajas temperaturas de la temporada, Eugene se encuentra actualmente resguardado en los recintos interiores climatizados del zoológico.

Los visitantes más afortunados pueden vislumbrar su famosa pollina a través de las ventanas de observación en el área de Tower Ridge.

No obstante, las autoridades del parque confirmaron que la pequeña jirafa macho ha ido saliendo paulatinamente en los días más soleados como se aprecia en un video reciente difundido en las redes sociales.

Mientras tanto, el Zoológico de Toledo ha invitado a los seguidores a mantenerse atentos a sus redes sociales, donde comparten videos diarios de la evolución de este pequeño icono de la moda animal que, sin saberlo, está poniendo el foco sobre la importancia de proteger a su especie.