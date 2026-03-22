VIRAL: La razón por la que el Guinness otorgó un récord mundial a Merlín, el cerdo que habla

La organización del Guinness reconoció con un Récord Mundial a Merlín, un cochinito que habla mediante botones dispuestos por su dueña y que ha ganado notoriedad en las redes, llegando a contar con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que fue reconocido como el cerdo con mayor presencia en la red social de Meta.

Su particular manera de comunicarse originó un debate internacional sobre la inteligencia y la emocionalidad de los cerdos, tal como lo advirtió el Guinness World Records al entregarle el reconocimiento.

LA HISTORIA DE MERLÍN

Merlín, un cerdo de cuatro años que reside en California junto a su dueña, Mina Alali, logró alcanzar la fama mundial tras recibir el premio de Guinness World Records el 23 de febrero de 2026, tras acumular 1,1 millones de seguidores en Instagram.

Su gran éxito en las redes se debe a su capacidad para “hablar” presionando botones de comunicación con palabras grabadas. Este hito lo convirtió en el animal de su especie más popular en redes sociales de acuerdo con la organización internacional.

A Merlín lo adoptaron en marzo de 2022, cuando tenía solo tres meses. Poco después, Alali inició su entrenamiento para enseñarle a usar botones que, al presionarlos, reproducen palabras y frases específicas.

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Este proceso, documentado en redes sociales, permitió a Merlín expresar necesidades cotidianas utilizando el hocico para indicar términos como “sí”, “no” o “comer”, según lo reseñado por Infobae.

Ahora, el repertorio de Merlín supera los 30 botones distintos, lo que evidencia su habilidad para transmitir mensajes variados. Estos avances, divulgados en internet, han causado admiración y propiciado conversaciones sobre el potencial de aprendizaje de los cerdos.

“Estoy orgullosa de que hayamos conseguido tantos seguidores, porque tengo la confianza de que los videos generan más sonrisas en el mundo y, además, cambian la forma en que la gente ve a los cerdos o al ganado”, expresó Alali tras recibir el galardón de Merlín.

IMPACTO VIRAL DE MERLÍN

El impacto viral de Merlin ha devuelto la atención pública a la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de los cerdos. Distintos foros y páginas en redes sociales han abierto debates sobre la necesidad de reconocer estas cualidades en especies habitualmente vinculadas al consumo.

Para Mina, transformar la percepción es uno de los principales logros de esta experiencia: “Estoy convencida de que el mundo sería mejor si tratáramos a todos los animales con el mismo amor y compasión que a los más ‘domésticos’, como perros y gatos”.

Las interacciones diarias entre Merlín y su entorno, documentadas y compartidas, refuerzan ese mensaje. Quienes han seguido su trayectoria muestran un interés creciente por el vínculo emocional entre humanos y animales y el efecto positivo que puede tener en la vida de ambos.