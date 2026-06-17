«Estás bendecido»: La celebración viral de un fanático venezolano tras recibir un pelotazo de Lionel Messi

En medio de todas las historias de color que está dejando el Mundial de Fútbol, un venezolano vuelve a acaparar los reflectores debido a cómo celebró luego de recibir un pelotazo de un tiro libre pateado por Lionel Messi durante el juego entre Argentina y Argelia.

En el clip se puede ver al venezolano con su camisa de la Vinotinto, en la grada detrás de la portería y rodeado de argentinos en el momento en el que Messi lo golpea con el balón tras fallar el tiro. Lejos de enojarse, el momento desató la locura en la tribuna.

«Te pegó Messi, estás bendecido boludo», le decían los seguidores argentinos notablemente emocionados, mientras que el fanático venezolano abría las manos y se reía por lo ocurrido.

Durante el partido en el que Argentina superó 3-0 a la selección de Argelia, los fanáticos vivieron un momento histórico luego de que el propio Messi anotara tres goles para igualar al alemán Miroslav Klose como los máximos goleadores en la historia de los Mundiales con 16 tantos cada uno.

El próximo encuentro de Argentina será el próximo lunes 22 de junio ante Austria, donde Messi tendrá la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en solitario en la historia de los mundiales.