Tendencias

VIDEO VIRAL: Tío de Luis Rubiales fue quien le lanzó con huevos en plena presentación de su libro

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sufrió este jueves un ataque durante la presentación de su libro, cuando un espontáneo le lanzó varios huevos. El agresor era su propio tío.

Contents

El exdirectivo presentó su libro Matar a Rubiales, donde expone su versión del incidente con Jenni Hermoso, además de denunciar una conspiración mediática en su contra. Durante su alocución, ocurrió el insólito ataque.

Leer Más

Fue a operarse la vesícula y le hicieron una vasectomía que por su edad es "casi irreversible"
Fue a operarse la vesícula y le hicieron una vasectomía que por su edad es «casi irreversible»
EN FOTOS | La sexy boxeadora que causa sensación en OnlyFans
¿Quieres trabajar en Google? Estas son las vacantes con la que podrías hacerlo desde cualquier lugar del mundo

En el video viral se aprecia que una persona con el rostro cubierto se acercó al estrado y lanzó tres huevos contra Rubiales. Tan solo el segundo impactó al exdirectivo y logró evitar que el tercero le diera en la cabeza.


En cuestión de segundos, Rubiales enfureció y se abalanzó sobre su agresor, aunque algunos presentes lograron intervenir. Luego el sujeto fue retenido y sacado del lugar. Minutos después fue detenido por la policía.

ERA TÍO DE RUBIALES

En cuestión de horas, el video se viralizó en redes sociales. Cuando parecía que el incidente no podía ser más insólito , trascendió que el agresor es un hombre llamado Luis Rubén Rubiales, tío del exdirectivo.

«Ahora me he enterado de que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama», dijo Rubiales poco después del incidente. Asimismo, aseguró que se trataba de una «persona desquiciada» y «justificar el porqué».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL INSÓLITO CASO DEL GATO «DEMANDADO» POR CAUSAR DAÑOS A UN JARDÍN: AHORA NO PODRÁ SALIR DE SU CASA

«La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación», acotó Rubiales.

El sujeto fue arrestado por el presunto delito de daños, pero se desconoce si se mantiene privado de libertad. Rubiales, por su parte, adelantó que «tendrá que ejercer acciones (legales) contra él».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un ginecólogo del Ejército de los Estados Unidos, Blaine McGraw, fue acusado de grabar en secreto a sus pacientes durante consultas médicas en la base militar de Fort Hood, en Texas.  
Escándalo en EEUU: Ginecólogo del Ejército grababa a sus pacientes y así lo descubrieron
EEUU
Omario Castellanos, el estudiante que «presentaría complicaciones graves» al ser trasladado a Yare III
Venezuela
La familia de Zane Shamblin, un joven de 23 años recién graduado, introdujo una demanda contra OpenAI, tras responsabilizar a la plataforma de la muerte de hijo.  
Familia demanda a OpenAI por la muerte de su hijo: Aseguran que ChatGPT influyó en su trágica decisión
EEUU