VIDEO VIRAL: Tío de Luis Rubiales fue quien le lanzó con huevos en plena presentación de su libro

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sufrió este jueves un ataque durante la presentación de su libro, cuando un espontáneo le lanzó varios huevos. El agresor era su propio tío.

El exdirectivo presentó su libro Matar a Rubiales, donde expone su versión del incidente con Jenni Hermoso, además de denunciar una conspiración mediática en su contra. Durante su alocución, ocurrió el insólito ataque.

En el video viral se aprecia que una persona con el rostro cubierto se acercó al estrado y lanzó tres huevos contra Rubiales. Tan solo el segundo impactó al exdirectivo y logró evitar que el tercero le diera en la cabeza.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de «sinvergüenza». Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025



En cuestión de segundos, Rubiales enfureció y se abalanzó sobre su agresor, aunque algunos presentes lograron intervenir. Luego el sujeto fue retenido y sacado del lugar. Minutos después fue detenido por la policía.

ERA TÍO DE RUBIALES

En cuestión de horas, el video se viralizó en redes sociales. Cuando parecía que el incidente no podía ser más insólito , trascendió que el agresor es un hombre llamado Luis Rubén Rubiales, tío del exdirectivo.

«Ahora me he enterado de que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama», dijo Rubiales poco después del incidente. Asimismo, aseguró que se trataba de una «persona desquiciada» y «justificar el porqué».

«La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación», acotó Rubiales.

El sujeto fue arrestado por el presunto delito de daños, pero se desconoce si se mantiene privado de libertad. Rubiales, por su parte, adelantó que «tendrá que ejercer acciones (legales) contra él».