Tendencias

El insólito caso del gato «demandado» por causar daños a un jardín: ahora no podrá salir de su casa

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Un gato naranja llamado Rémi se encuentra viviendo una extraña situación: no puede salir de la casa de su dueña, ubicada en el sur de Francia, luego de que un vecino presentó una denuncia en su contra.

Contents

De acuerdo a medios internacionales, Rémi se caracterizaba por cometer constantes travesuras. Todo escaló cuando el gato saltó en varias ocasiones al jardín del vecino, generando pequeños daños en la propiedad.

Leer Más

El caso que conmociona Francia: Desalmado degolló a su propia madre
La curiosa razón por la que calendarios de 1996 causan furor y todos quieren uno en pleno 2024
El oscuro lado de Roblox, la plataforma de videojuegos que pone en riesgo a millones de niños

El vecino presentó una denuncia ante la justicia y el caso llegó hasta los tribunales. A principios de este año, la dueña del gato, llamada Dominique Valdez, tuvo que pagar una multa de 1.250 euros por los daños causados por Rémi en la casa del vecino.


De igual forma, las autoridades ordenaron una multa adicional de 30 euros por cada ocasión en la que Rémi cruce al jardín de la propiedad contigua. Aunque muchos pensaron que ahí acabaría la polémica, el caso se reabrió varios meses después.

RÉMI EN «ARRESTO DOMICILIARIO»

El vecino se acercó nuevamente a la justicia y dijo que el gato seguía invadiendo su propiedad. En ese sentido, el tribunal aumentó la multa hasta los 2.000 euros, estableciendo una sanción extra de 150 euros por cada ocasión en que se repita la infracción.

Esta orden judicial llevó a Dominique a tomar medidas radicales para seguir pagando multas. Según expuso a medios franceses, Rémi vive, prácticamente, bajo «arresto domiciliario» desde que se dictó la segunda sentencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: EL TIERNO REENCUENTRO DE UN HOMBRE Y SU PERRO TRAS MÁS DE DOS MESES HOSPITALIZADO

Rémi pasa todos los días dentro de la casa para evitar que cruce a la casa del vecino. Esta situación generó un gran estrés en el gato, lo que ha generado alteraciones en su comportamiento.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un ginecólogo del Ejército de los Estados Unidos, Blaine McGraw, fue acusado de grabar en secreto a sus pacientes durante consultas médicas en la base militar de Fort Hood, en Texas.  
Escándalo en EEUU: Ginecólogo del Ejército grababa a sus pacientes y así lo descubrieron
EEUU
Omario Castellanos, el estudiante que «presentaría complicaciones graves» al ser trasladado a Yare III
Venezuela
La familia de Zane Shamblin, un joven de 23 años recién graduado, introdujo una demanda contra OpenAI, tras responsabilizar a la plataforma de la muerte de hijo.  
Familia demanda a OpenAI por la muerte de su hijo: Aseguran que ChatGPT influyó en su trágica decisión
EEUU