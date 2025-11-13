El insólito caso del gato «demandado» por causar daños a un jardín: ahora no podrá salir de su casa

Un gato naranja llamado Rémi se encuentra viviendo una extraña situación: no puede salir de la casa de su dueña, ubicada en el sur de Francia, luego de que un vecino presentó una denuncia en su contra.

De acuerdo a medios internacionales, Rémi se caracterizaba por cometer constantes travesuras. Todo escaló cuando el gato saltó en varias ocasiones al jardín del vecino, generando pequeños daños en la propiedad.

El vecino presentó una denuncia ante la justicia y el caso llegó hasta los tribunales. A principios de este año, la dueña del gato, llamada Dominique Valdez, tuvo que pagar una multa de 1.250 euros por los daños causados por Rémi en la casa del vecino.

De igual forma, las autoridades ordenaron una multa adicional de 30 euros por cada ocasión en la que Rémi cruce al jardín de la propiedad contigua. Aunque muchos pensaron que ahí acabaría la polémica, el caso se reabrió varios meses después.

RÉMI EN «ARRESTO DOMICILIARIO»

El vecino se acercó nuevamente a la justicia y dijo que el gato seguía invadiendo su propiedad. En ese sentido, el tribunal aumentó la multa hasta los 2.000 euros, estableciendo una sanción extra de 150 euros por cada ocasión en que se repita la infracción.

Esta orden judicial llevó a Dominique a tomar medidas radicales para seguir pagando multas. Según expuso a medios franceses, Rémi vive, prácticamente, bajo «arresto domiciliario» desde que se dictó la segunda sentencia.

Rémi pasa todos los días dentro de la casa para evitar que cruce a la casa del vecino. Esta situación generó un gran estrés en el gato, lo que ha generado alteraciones en su comportamiento.