VIDEO VIRAL: Sus suegros son sordos y así los sorprendió para poder incluirlos en la boda

Un hombre le preparó una emotiva sorpresa a sus suegros sordos, ya que, para poder incluirlos en la boda con su hija, decidió aprender lenguaje de señas y pudieran comprender sus votos matrimoniales.

La boda entre Zachary y Hallie Swain se celebró en StoneWood Fams, Alabama. Por meses, el novio planeó la sorpresa para los padres de su pareja. Con la ayuda de su cuñado y del Centro de Acción para Sordos de Dallas, practicó cada palabra y gesto.

Y es que su objetivo iba más allá del momento especial de la ceremonia de boda. Él deseaba que la familia que estaba formando creciera de manera conectada con un sentido pleno de inclusión.

Cuando llegó la hora de pronunciar los votos en la boda, Zachary empezó a signarlos en lenguaje de señas. Paul y Gina, padres de la novia, entendieron completamente y pudieron vivir la escena directamente sin ningún tipo de traducciones.

Este noble gesto conmovió a su pareja Hallie, al punto que no contuvo las lágrimas. La mujer observó cómo cada palabra se convertía en un mensaje visual lleno de afecto y compromiso.

LO QUE DIJO HALLIE TRAS LA SORPRESA DE SU AHORA ESPOSA

«Cada palabra parecía salirle del corazón. No era solo romántico, era personal e intencional», narró Hallie en entrevista con People. «Lo que lo hizo aún más especial fue que mis padres no tenían ni idea. Ese momento capturó quién es Zach y me recordó por qué lo elegí», agregó.

Al finalizar la ceremonia de boda, Zachary entregó a sus suegros el certificado de lenguaje de señas americano (ASL), como símbolo de respeto y conexión. Finalmente, la escena terminó con abrazos y una interpretación conjunta, lo que dejó conmovidos a los asistentes. Asimismo, los padres sordos de Hallie estaban totalmente convencidos de que su hija encontró al hombre correcto.

El conmovedor gesto del novio quedó registrado en video y se hizo viral. «El alivio que debes sentir al tener la confirmación absoluta de que tu hija se ha casado con una persona verdaderamente buena», dijo un usuario de internet al respecto.