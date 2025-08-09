¿Escalera al cielo? Espectacular construcción en China lleva a la cima de una montaña a los visitantes

China completó recientemente la construcción de una serie de escaleras eléctricas de 10 niveles que llevaría a los visitantes a la cima de una montaña ubicada en la provincia de Jiangxi.

Esta ambiciosa obra de infraestructura, cuyo objetivo es facilitar el ascenso, recorre un terreno escarpado y de difícil acceso. Por esta razón, ha sido catalogada como un logro técnico notable en una zona donde antes se consideraba imposible ejecutar un proyecto de tal magnitud.

Las escaleras eléctricas permiten a los turistas disfrutar del paisaje sin el esfuerzo físico que requería la subida tradicional, incentivando así el turismo en la región.

La estructura se integra al entorno natural de forma estratégica, marcando un avance en la combinación de desarrollo turístico y preservación del entorno en zonas montañosas.

PROYECTO INICIADO EN 2022

Fotos y videos muestran docenas de escaleras mecánicas interconectadas que zigzaguean por la ladera de la montaña como una serpiente de alta tecnología. El proyecto, lanzado en 2022 y finalizado este año, se presenta como una forma de hacer que las vistas de la montaña sean más accesibles para todos, incluyendo a las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes simplemente no tienen ganas de sudar durante dos horas subiendo escaleras.

Antes del sistema de escaleras mecánicas, la subida a la cima llevaba a la mayoría de los visitantes casi dos horas e implicaba subir miles de escalones. Una vez que el nuevo sistema entre en funcionamiento en mayo, llegar a la cima solo tomará unos minutos.

Lingshan no es el primer lugar en China que ha probado el turismo con escaleras mecánicas. La montaña Tianyu, en la provincia de Zhejiang, se volvió viral en 2023 tras instalar una escalera mecánica hasta su cima de 350 metros. Desde entonces, otras zonas montañosas pintorescas siguen el ejemplo, convirtiendo agotadoras subidas en lo que ahora es, básicamente, una acera elevada.