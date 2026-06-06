VIDEO VIRAL: Ronaldo, el perrito futbolista que enamora a las redes sociales con su talento

A través de las redes sociales se han hecho virales las imágenes de Ronaldo, un perrito que tiene gran talento para el fútbol, especialmente para atajar balones frente a una portería.

Y fue en un patio trasero impregnado del aroma a sardinas a la parrilla y salchicha de cerdo portuguesa fue el primer lugar donde Ronaldo demostró su talento para el fútbol.

Ronaldo, un cruce de chihuahua y teckel recibió su nombre en honor al delantero portugués Cristiano Ronaldo, hace honor a su nombre.

Cuando sus dueños juegan con él, se coloca frete u pequeño arco ubicado en el jardín y salta para atrapar las pelotas en el aire.

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Luego de percatarse de las extraordinarias habilidades de su perro y su interés por el fútbol, los dueños de Ronaldo intentaron enseñarle a marcar goles como la superestrella internacional. Pero a Ronaldo le interesaba más atrapar balones con la boca, así que se convirtió en arquero.

Los dueños de Ronaldo y sus familiares comenzaron a publicar videos en las redes sociales del perro protegiendo un pequeño arco en 2022, reseñó Infobae.

Desde entonces, millones de personas han visto a Ronaldo, de 6 años, correr, saltar y deslizarse para bloquear tiros con una dedicación impresionante.

MUNDIAL PARA PERRITOS

A medida que crece la expectación por el Mundial que se disputará principalmente en Estados Unidos, los perros también participan en las festividades.

Hay un torneo de fútbol para perros rescatados y un concurso de fotografía para perros con atuendos futbolísticos. Mientras tanto, Ronaldo, el perro, se está convirtiendo en uno de los favoritos de los aficionados en las redes sociales.

“Está totalmente enganchado a los balones de fútbol”, dijo Cándida Craveiro, la dueña de Ronaldo, que vive en la zona de Lehigh Valley, en Pensilvania. “Tiene un talento natural para jugar al fútbol”.

ADOPTADO EN EL 2020

Craveiro no tenía ni idea de que su perro tenía talento para ser arquero cuando lo adoptó de una camada de cachorros en el sur de Florida a principios de 2020.

Ella y su esposo, Antonio, ambos portugueses, llamaron al perro de pelaje negro y marrón Ronaldo debido a su admiración por el futbolista.

A su familia le encantaba jugar al fútbol en el patio trasero durante las barbacoas, y Ronaldo pronto se unió a los juegos, persiguiendo el balón hasta que lo detuvo.

Sam Katzman, yerno de Craveiro, intentó más tarde enseñarle a Ronaldo a regatear y marcar goles con el hocico. En cambio, Ronaldo atrapaba los balones con la boca mientras Katzman se los lanzaba.

“Simplemente decidió que quería ser portero”, dijo Katzman.

Katzman comentó que había pensado en darle golosinas a Ronaldo para motivarlo a jugar al fútbol. Pero el perro no necesitaba ningún incentivo adicional. De hecho, indicaba que quería jugar llevando los zapatos de Katzman afuera con la boca.

No es ni mucho menos el primer perro al que le encanta jugar. Las investigaciones demuestran que los perros se encariñan con sus juguetes, en parte, debido a la dopamina que se libera en su cerebro durante el juego.

La mayoría de las pelotas que Ronaldo bloquea son de tamaño reglamentario. Sin embargo, no están completamente infladas para que el perro no se lastime, explicó Katzman. Algunas tienen asas que Ronaldo, que pesa alrededor de 14 kilos, agarra cuando se acercan.

“Esto es increíble”, recordó haber pensado Katzman, quien trabaja en la gestión y el marketing deportivo. “El mundo necesita ver esto”.

Comenzó a publicar videos de Ronaldo en TikTok en junio de 2022. El perro se volvió viral por primera vez al mes siguiente, cuando Katzman respondió a un video en X del delantero canadiense Jonathan David golpeando un dron en el cielo con un balón de fútbol.

“¡Impresionante!”, escribió Katzman. “¿Pero puedes marcarle a mi perro?”. Incluyó un video de Ronaldo bloqueando dos tiros.

“Muy impresionante”, respondió David. “Aunque le habría marcado cinco goles en la primera mitad. Sigue siendo un crack”.

Algunos vídeos de las paradas de Ronaldo las han visto millones de veces. Katzman suele disparar mientras su esposa, Stephanie Craveiro Katzman, graba con su teléfono.

SU POPULARIDAD CRECE

La popularidad de Ronaldo sigue creciendo e incluso recibió un impulso cuando hizo gala de su técnica en una portería de fútbol reglamentaria durante el descanso de un partido de fútbol femenino de la Universidad de Lehigh en octubre.

Cuando Katzman juega con Ronaldo en un día normal, lleva docenas de pelotas en una bolsa de malla. Incluye una dorada inspirada en el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del año que Cristiano Ronaldo ganó cinco veces.

A veces, el perro entrena con una pequeña camiseta roja de Portugal. También tiene otros pasatiempos, como masticar juguetes que hacen ruido.

Ronaldo está tan concentrado en bloquear tiros que Katzman, de 33 años, cuenta que a menudo tiene que pedir un tiempo. Debe animar al perro a beber de una fuente de agua portátil. Katzman quiere que Ronaldo se mantenga sano y con energía durante muchos años.

“Ni siquiera sé si ha alcanzado su máximo potencial todavía”, dijo Katzman.