VIDEO VIRAL: Profesor le dio una hora libre a sus alumnos gracias a Messi

Los alumnos de un colegio en Córdoba (Argentina) pasaron un momento agradable gracias a Lionel Messi y a una promesa de su profesor de educación física.

El video se volvió viral tras sumarse a la tendencia que tiene como protagonista al astro del fútbol y las barajitas del Mundial 2026.

Los hechos ocurrieron durante una clase, cuando frente a sus alumnos, el educador hizo una promesa que revolucionó al curso: “Si sale Messi, hora libre”, reseñó Todo Noticias.

Los alumnos estaban a la expectativa mientras el profesor Francisco Huaiquil, sostenía el paquete cerrado y ellos esperaban que apareciera la figurita más buscada del álbum.

La primera mostró a un futbolista canadiense. Luego, aparecieron jugadores de otras selecciones: un noruego, un español y un inglés.

LEA TAMBIÉN: FIFA AFIRMA QUE TIENE CONFIANZA TOTAL EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL PESE A HECHOS VIOLENTOS

A medida que el paquete se vaciaba, la tensión aumentaba porque quedaban cada vez menos chances de encontrar al capitán argentino.

Cuando faltaba una sola figurita por descubrir, el curso quedó expectante. El profesor mostró la última figura y llegó el momento lo que todos esperaban: era Messi.

La reacción fue inmediata. Los alumnos gritaron, saltaron, cuando vieron la imagen del diez argentino. En medio de la euforia, Huaiquil cumplió lo prometido: “Salió Messi, hora libre para todos”.

Y así la celebración fue total. Los estudiantes abrazaron a su profesor y festejaron no solo que encontraron la figurita más valiosa del álbum, sino porque se obtuvieron una hora libre gracias a su ídolo.