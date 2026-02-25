Deportes

FIFA afirma que tiene confianza total en México para el Mundial pese a hechos violentos

(EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este martes en la ciudad colombiana de Barranquilla que tiene «confianza total en México» para la realización del Mundial de este año, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia desatada en el país.

«Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible», afirmó Infantino en una rueda de prensa.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, México sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

EFE/ FCF

LA REUNIÓN CON LA FIFA

El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Igualmente, en marzo se celebrará en México el Torneo clasificatorio para el Mundial de Fútbol de 2026, que dará dos cupos a la Copa del Mundo, y será inaugurado el remodelado estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural del torneo entre los norteamericanos y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

«Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad», expresó Infantino.

A renglón seguido agregó: «De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble».

EFE
