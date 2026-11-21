La patinadora india Shrishti Dharmendra Sharma, de apenas 18 años, impuso un nuevo récord Guinness tras recorrer 50 metros bajo barras descendentes en 6,86 segundos.

La proeza se concretó en la ciudad india de Umred, en el estado de Maharashtra, donde la deportista y estudiante de medicina se deslizó en apertura total de piernas por debajo de 51 barras horizontales.

Estas barras están ubicadas a 30 centímetros del suelo y recorrido lo hizo sin tocar el pavimento ni derribar un solo obstáculo. De esta forma, la deportista superó sus marcas previas de 7,46 y 6,94 segundos.

Además de su faceta deportiva, la estudiante acumula múltiples títulos Guinness en esta modalidad.

Pero, más allá de la fama, la joven utiliza la visibilidad de sus récords para impulsar iniciativas en favor de las niñas.

Una de esas iniciativas es Save a Girl Child y la campaña Beti Bachao, Beti Padhao que defiende la igualdad de oportunidades para las mujeres.