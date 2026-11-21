Los científicos y estudiosos del cáncer de páncreas están esperanzados luego de los resultados de un estudio donde expusieron a 61 pacientes a un medicamento que hizo desaparecer la enfermedad en uno de cada 12 de ellos.

Se trata del medicamento daraxonrasib, una pastilla administrada junto con quimioterapia, informó el portal Infobae. El reporte señala que el tratamiento detuvo el crecimiento tumoral en casi la totalidad de los participantes. Igualmente, casi duplicó el tiempo de control de la enfermedad respecto a los tratamientos convencionales.

El daraxonrasib es un inhibidor de las mutaciones KRAS que actúa bloqueando las señales que impulsan el crecimiento de los tumores.

Este tipo de mutaciones está presente en la gran mayoría de los cánceres de páncreas. Aunque también aparece en decenas de otros tipos de tumores, entre ellos los de pulmón y ovario, señala la publicación.

Esto abre la posibilidad de que el tratamiento beneficie a un universo más amplio de pacientes.

EL ENSAYO

Presentaron los resultados del ensayo en fase I/II en el simposio EORTC-NCI-AACR sobre Objetivos Moleculares y Terapéuticas del Cáncer, celebrado en Barcelona, España.

El doctor Wungki Park, oncólogo médico gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, expuso los datos. Los calificó como los más alentadores que ha visto en su carrera. “Estamos comenzando a ver no solo un mayor porcentaje de tasas de respuesta tumoral. También tiene respuestas más profundas y casi el doble en la duración del control de la enfermedad, lo que podría traducirse eventualmente en una mayor supervivencia”, afirmó Park en declaraciones recogidas por The Guardian.

Incluso, el médico se atrevió a decir: “Esto es lo más cercano a una cura”. Y amplió: “La mediana de seguimiento es de 18 meses. Imaginen que en un promedio de 18 meses su enfermedad simplemente desaparece en el escáner… eso es lo más cercano a una remisión completa… es increíble”, expresó.

Los números del ensayo son concretos. Durante el seguimiento de un año y medio, el 90% de los participantes vio cómo sus tumores dejaban de crecer En más del 60%, los tumores se redujeron o desaparecieron; y en alrededor del 8%, la enfermedad se volvió indetectable en tomografías computadas.

Al cabo de un año desde el inicio del tratamiento, el 76,6% de los pacientes seguía con vida. Con quimioterapia convencional, ese porcentaje ronda entre el 40% y el 45%.