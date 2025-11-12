Tendencias

VIDEO VIRAL: El tierno reencuentro de un hombre y su perro tras más de dos meses hospitalizado

Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

Muchas veces se ha dicho que el mejor amigo del hombre es el perro. Sin embargo, pocas veces había quedado tan claro como en el caso de Miguel, un hombre que pasó más de dos meses hospitalizado en Argentina.

Miguel sufrió un shock séptico y una severa neumonía que lo llevaron a pasar 82 días internado en una clínica de la localidad de Catriel, Río Negro. Durante más de dos meses, no pudo estar con su querido perro llamado Simón.

«Ingresa por una neumonía y luego, a los días, hace un shock séptico. Lo entuban y permanece 15 días intubado. Tuvo momentos en terapia, momentos en sala común y reingresa a terapia de vuelta. Así estuvo más de dos meses en la clínica», dijo Camila Tkaczuk, hija de Miguel.

Mientras que el hombre estuvo hospitalizado, más allá de todos los problemas de salud, no pudo ocultar la tristeza por no estar junto a su amigo de cuatro patas. Cuando recibió el alta médica, lo primero que Miguel quería era ver a Simón.

@camiitkaczukkowal

Después de meses sin verse, él y su mejor amigo se volvieron a reencontrar! Hay reencuentros que sana el alma, este fue uno de ellos❤️ el amor más puro ✨🐶🐾 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #reencuentro #perro #mejoramigodelhombre

♬ sonido original – Camii Tkaczuk Kowalc

Camila Tkaczuk grabó el momento en que Miguel sale de la clínica y se reencuentra con su mascota, quien movía la cola sin parar y se acercó con desesperación a la silla de ruedas. El señor, por su parte, lo recibió con los brazos abiertos y visiblemente conmovido.

MIGUEL Y SIMÓN VIRALES

Según su familia, Miguel estuvo sumamente afectado por alejarse durante tanto tiempo de Simón. «Desde 2014 que lo tenemos. Siempre anduvo con mi papá, es su compañero de todos los días, su único hijo varón», relató su hija.

El video del reencuentro se viralizó en redes sociales y cuenta con casi 70.000 reproducciones en la cuenta de Camila. A esto se suman los miles de internautas que han visto el metraje en otras plataformas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL IMPACTANTE CASO DE DAVE: TIENE UNA NUEVA «CARA» GRACIAS A LA IMPRESIÓN 3D

La historia de Miguel conmovió a los internautas, quienes dejaron cientos de comentarios en el video. Varios usuarios destacaron el gran amor que se aprecia entre el señor y su perro, mientras que otros contaron anécdotas de sus propias mascotas.

