El impactante caso de Dave: Tiene una nueva «cara» gracias a la impresión 3D

Un ciclista de 75 años, llamado Dave Richards, sufrió graves heridas en el rostro producto de un accidente de tránsito. Varios años después, la impresión 3D le permitió tener una «nueva cara» y recuperar la confianza.

El caso se remonta hasta 2021, cuando Richards iba en bicicleta con dos compañeros y los atropelló un conductor alcoholizado. «Mis dos amigos salieron despedidos, pero sufrieron múltiples fracturas», explicó.

«Desafortunadamente, quedé atrapado debajo del vehículo, por lo que sufrí quemaduras graves en un lado del cuerpo y la cara, además de lesiones por aplastamiento en las costillas del lado derecho», indicó Richards a la BBC.

Además, Richards perdió un ojo en el accidente. «Les preocupaba que cualquier infección pudiera propagarse desde el ojo a través del nervio óptico hasta el cerebro, por lo que fue necesario extirparlo», dijo el hombre.

«Entonces se decidió optar por un colgajo libre, tomando tejido con arterias y venas y conectándolo a mi cuello, de manera que el colgajo cubriera completamente el lateral de mi cara», agregó Richards.

LA RECONSTRUCCIÓN DE RICHARDS

Aunque Richards se logró recuperar, quedó con una severa desfiguración en su rostro. «En los primeros días de mi recuperación, me sentía muy vulnerable y no me exponía a situaciones sociales», relató.

«Me llevó mucho tiempo sentirme cómoda con mi imagen, con cómo creía que la gente me veía y qué pensaban de mí», agregó. Ante este escenario, Richards acudió al Centro Médico 3D de Brístol.

Gracias al apoyo de científicos, sumado a los avances en tecnología de vanguardia, los expertos lograron imprimir partes de su rostro. Específicamente, fabricaron una gran prótesis orbitaria y férulas para la cicatriz de su cuello.

Este tratamiento fue de gran ayuda para Richards, quien se siente más cómodo al socializar y verse ante el espejo. «Me alegro de haber seguido este proceso, ya que me ha traído hasta donde estoy hoy», acotó el hombre.