VIDEO VIRAL: El impresionante fenómeno que formó múltiples arcoíris en el cielo de Indonesia

Un fenómeno, tan breve como impresionante, ha despertado asombro y curiosidad en redes sociales. Sucedió en Indonesia y ya le la vuelta al mundo. Se trata de los arcoíris múltiples que han sido registrados en audiovisuales que tienen miles de vistas.

En los videos se muestra cómo, tras una lluvia persistente, el cielo se transforma en un lienzo de colores. Las nubes iridiscentes reflejan tonalidades intensas que van del rosa al verde, generando una escena que muchos describen como “irreal”.

¿QUÉ SON LAS NUBES IRIDISCENTES?

La iridiscencia nubosa es un fenómeno óptico poco frecuente. Ocurre cuando la luz del sol interactúa con diminutas gotas de agua suspendidas en la atmósfera.

Este proceso provoca la difracción y refracción de la luz, descomponiéndola en múltiples colores visibles, similares a los de un arcoíris.

También se conocen como arcos secundarios o supernumerarios y ocurre cuando la luz sigue trayectorias ligeramente distintas dentro de las gotas, generando bandas adicionales de colores.

¿CÓMO OCURREN?

Para que este espectáculo ocurra, se necesitan condiciones muy específicas: gotas de agua extremadamente pequeñas y uniformes, además de una posición precisa del sol.

Por eso, aunque no es imposible, sí es difícil de observar a simple vista, lo que convierte cada aparición en un evento especial.

IMPACTO GLOBAL

Usuarios de redes sociales en todo el mundo destacan la belleza inesperada de la naturaleza y como fenómenos así recuerdan la complejidad del clima.

Para muchos, es una oportunidad de mirar el cielo con más atención después de la lluvia.

El arcoíris ha tenido históricamente un profundo significado simbólico. En la tradición bíblica, el libro de Génesis (9:13-16) describe el arcoíris como una señal del pacto entre Dios y la tierra:

Entonces, este fenómeno no solo destaca por su belleza natural, sino también por su carga simbólica. Evoca mensajes de esperanza, renovación y compromiso con la vida en el planeta.