VIDEO: Influencer zuliano recorre Venezuela en bicicleta para llegar a la Gran Sabana, así se preparó para su travesía

Milton Medina, conocido en redes sociales como “Miltico”, es un creador de contenido e influencer que ha emprendido su propia Odisea: cruzar Venezuela en bicicleta, hasta llegar a la Gran sabana.

Salió de las calles de Ciudad Ojeda y quiere convertir su travesía personal en una historia viral que mantiene a sus seguidores en redes sociales atentos a cada kilómetro que ha recorrido.

Y lo que pretende hacer “Miltico” no es poca cosa. Se trata de recorrer en bicicleta más de 1.300 kilómetros, atravesando buena parte de Venezuela hasta llegar a su objetivo en el estado Bolívar.

Su natal Ciudad Ojeda, lugar donde reside junto a su familia, le vio partir el 18 de mayo. Inicialmente, pensaba hacer el viaje acompañado, pero, finalmente decidió enfrentar este desafío completamente solo.

Según los cálculos, el recorrido en bicicleta desde el estado Zulia a La Gran Sabana toma alrededor de dos meses o más, a 50 kilómetros diarios. Esto incluye lapsos de descanso, reparación de averías y la carga de equipos.

Al poco tiempo de partir, rescató a una perrita a la que nombro “Lara”, debido a que la encontró al pasar por esa entidad.

Alrededor del 1 de junio ya se encontraba cruzando Valencia, el 6 de junio llegó a Maracay y a mediados de junio continuaba pedaleando con éxito por las carreteras de los llanos venezolanos, como El Sombrero y Chaguaramas, siempre con su meta hacia el estado Bolívar.

¿CÓMO SE PREPARÓ?

“Miltico” no improvisó para hacer esta travesía, puesto que la misma implica preparación, la cual comenzó mucho antes de pedalear el primer kilómetro.

En enero de este año comenzó con la restauración y adecuación de la bicicleta y luego se integró a grupos de ciclistas y entrenamientos para mejorar su resistencia física y técnica.

A través de sus videos, diarios de ruta y transmisiones, Miltico expresó que el verdadero motor de su travesía no son sus piernas, sino la bondad de los venezolanos.

También explica que siempre investigaba los paisajes de Venezuela para sus redes sociales, hasta que decidió que era momento de conocer la Gran Sabana usando el único medio que tiene: su bicicleta.