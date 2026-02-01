Tendencias

VIDEO VIRAL: Árbitro alemán le pidió matrimonio a su novio previo a un partido, frente a 50.000 espectadores

Valentín Romero
Por Valentín Romero
VIDEO VIRAL: Árbitro alemán le pidió matrimonio a su novio previo a un partido, frente a 50.000 espectadores
Foto: Capturas de video

Este fin de semana el fútbol alemán fue noticia, pero no por lo que ocurrió durante uno de los partidos de la Bundesliga, sino por lo que ocurrió momentos antes, cuando un árbitro le pidió matrimonio a su novio frente a un estadio repleto de fanáticos, quienes también se emocionaron por el inolvidable momento.

El hecho ocurrió la noche de este viernes en la ciudad de Colonia, donde el equipo local el FC Köln recibía al Wolfsburgo, por la fecha 20 del torneo, frente a 50.000 espectadores. Previo al encuentro Pascal Kaiser, reconocido árbitro y ferviente hincha del club local, aprovechó una pausa antes del comienzo del partido para sorprender a su pareja con la propuesta.

Un video, que no tardó en viralizarse en las redes sociales, muestra cuando el juez ingresó al campo de juego junto a su novio y posteriormente se arrodilló en el césped para hacerle la propuesta, anillo en mano.

Luego de que la pareja de Kaiser aceptara la propuesta se fundieron en un emotivo beso, ovacionado estruendosamente por el público presente en el estadio.

VOZ VISIBLE DE LA COMUNIDAD LGBTIQ

Kaiser, quien se declaró homosexual hace tres años, es una voz visible de la comunidad LGBTIQ dentro del fútbol alemán, por lo que las reacciones en las redes no se hicieron esperar, según reseñó el medio argentino TN.

El video del momento también se compartió por el canal oficial del FC Köln y obtuvo millones de visualizaciones y mensajes de apoyo alrededor del mundo.

