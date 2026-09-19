VIDEO: Venezuela por la revancha ante Perú, se enfrentarán en la final del Mundial de Comidas de Ibai

La historia vuelve a repetirse, ya que Venezuela se enfrentará a Perú en la final del Mundial de Comidas que organiza el creador de contenidos español Ibai Llanos. Esto significa la revancha entre ambas naciones, luego de que la arepa perdió con el pan con chicharrón peruano, en el Mundial de Desayunos que organizó el streamer en 2025.

A través de sus redes sociales, Llanos dio a conocer los resultados que configuraron la final de este campeonato. Venezuela consiguió 2.308.000 votos en su enfrentamiento a Ecuador, que recibió 1.511.400 sufragios.

De esta manera, el pabellón criollo venezolano consiguió el boleto a la final y terminó con el recorrido del encebollado ecuatoriano.

Mientras que, en el caso de Perú, el ceviche acumuló 1.900.000 votos, frente a los 1.184.200 de Argentina. De esta manera, el plato emblemático peruano aseguró su presencia en la última instancia del torneo.

¿CÓMO FUNCIONA EL MUNDIAL DE COMIDAS DE IBAI?

El torneo organizado por Ibai Llanos enfrenta platos representativos de diferentes países y deja en manos de los usuarios la clasificación.

Los votos se contabilizan a través de las redes sociales del creador de contenido, entre ellas TikTok, Instagram y YouTube, y posteriormente se suman para determinar qué preparación avanza.

En estas semifinales, tanto Perú como Venezuela lograron millones de votos, por lo que la definición entre ceviche y pabellón criollo apunta a generar nuevamente una alta participación entre usuarios latinoamericanos.