VIDEO: Nintendo lanzó nuevo tráiler de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» e hizo revelaciones sorprendentes

Nintendo lanzó un nuevo tráiler de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» e hizo revelaciones inesperadas, que mantiene a los fans de la popular marca emocionados.

En concreto, la gigante de los videojuegos cerró su The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct con un extenso tráiler del remake de Ocarina of Time, en el que reveló la fecha de estreno del juego, una consola de edición especial, un control y una funda de edición limitada, dos amiibo de Zelda y Link, figuras en colaboración con marcas de juguetes y una serie de conciertos que recorrerán varias ciudades del mundo.

FECHA

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake llegará el 5 de noviembre de manera exclusiva para Nintendo Switch 2, con una versión física que en algunas cajas incluirá una «cubierta artística con acabado metálico texturizado».

Durante la presentación, los directivos de la compañía explicaron que eligieron una estética semirrealista porque representaba un punto medio entre la nostalgia y los gráficos de última generación.

El tráiler mostró varios pasajes ya conocidos del clásico de 1998, aunque todavía está por verse cuánto cambiaron los controles y la jugabilidad respecto al título original de Nintendo 64.

CONSOLA Y CONTROLES

Como parte del mismo anuncio, Nintendo confirmó una Switch 2 especial que conmemora los 40 años de la saga, disponible desde el 29 de octubre de 2026.

La consola no incorpora mejoras técnicas adicionales, pero mantiene los colores dorados y verdes característicos de Zelda, símbolos triangulares inspirados en la Trifuerza y un acabado de polvo pulido sobre el chasis; el dock también lleva el escudo de la serie.

Su precio aún no ha sido confirmado. Para acompañarla, o para quienes ya tengan una consola, la compañía ofrecerá también un Control Pro y una funda con el mismo diseño, ambos a la venta desde el 29 de octubre.

OTRAS NOVEDADES

Nintendo adelantó además la llegada de dos amiibo de Link y Zelda en sus versiones jóvenes, que activarán una máscara especial dentro del remake: le dará al protagonista el rostro de su versión de 1998.

El título vendrá acompañado, como en las dos entregas anteriores de la franquicia, de una miniapp para smartphones con el servicio Zelda Notes, disponible dentro de la aplicación general de Nintendo Switch, que funcionará como guía de aventura personal con seguimiento de misiones, estadísticas, mapas y pistas sobre la historia.

Por último, la compañía anunció una gira mundial para interpretar la banda sonora de la franquicia durante 2027.

Hasta ahora hay ocho fechas confirmadas, cinco de ellas en Japón, y Nintendo prometió anunciar más ciudades próximamente.