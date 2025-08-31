Tendencias

VIDEO: Jubilado construyó impresionante réplica de la Torre Eiffel en el patio de su casa con la ayuda de su nieto, reveló qué hará con ella

Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Reuters

Jean-Claude Fassler, un metalúrgico jubilado francés, cumplió su sueño de construir una réplica de la Torre Eiffel a escala 1/10, proceso en el que tardó ocho años y en el que contó con la ayuda de su nieto, además de sus propios recursos económicos, por lo que ahora espera venderla, no sin antes pasar una noche en ella.

Fassler pasó todo este tiempo edificando la obra maestra del célebre Gustave Eiffel, de 1889. Fue así como transformó su patio trasero en un ambicioso taller.

«He sido fan de Gustave Eiffel durante mucho tiempo. La Torre Eiffel es el monumento más famoso del mundo, así que quería hacer eso. Pero no como está ahora; prefiero la original», indicó Fassler.

El montaje final acaparó la atención de residentes locales, quienes se reunieron en las afueras de la propiedad, situada en el pueblo de Sainte-Croix-aux-Mines, para presenciar la impresionante obra. Cuando la torre alcanzó su altura máxima, recibió una serie de aplausos.

«Me siento bien. Tendremos que abrir una botella de champán después, me siento bien», aseguró el martes el hombre de 77 años. «Era un trabajo de todos los días, no había otra manera. Sábados incluidos, e incluso a veces los domingos. Nunca parábamos. Hay miles de piezas», apuntó.

Asimismo, cuenta que respetó todos los ángulos y las medidas, «porque no se puede hacer al azar. Hay que mantener esos ángulos y medidas; de lo contrario, no se puede construir así, eso seguro».

DETALLES DE LA TORRE

De acuerdo con Reuters, esta réplica de la Torre Eiffel mide 31 metros de altura (101,7 pies) y es un fiel homenaje a la original, construida desde planos históricos que Fassler descubrió en una reproducción de los dibujos de Eiffel de 1989.

Con pilares de 8,5 toneladas y pintada con un característico «rojo Venecia», la estructura cuenta con pasadizos intrincados, además de detalles decorativos que reflejan el aura parisina.

El hombre invirtió su propio dinero y usó herramientas de su antiguo negocio para dar vida al proyecto.

Finalmente, reveló que no planea conservar la réplica de la Torre Eiffel, sino venderla para recuperar los gastos. Sin embargo, reconoce que tiene un sueño personal antes de decirle adiós. «Voy a dormir en el primer piso, por una noche. Así podré decir que la he logrado y que tengo un apartamento en la Torre Eiffel».

