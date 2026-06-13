¿El pulpo Paul tiene sustituto? Gatito se viralizó en las redes tras predecir el ganador del partido entre México y Sudáfrica

En el Mundial de Sudáfrica 2010, el pulpo Paul, predijo a varios ganadores de los partidos decisivos, incluida la victoria de España en la final, pero en este 2026, el famoso molusco podría tener sucesor. Se trata de Maximus, el gato del primer ministro belga, Bart de Wever.

En Bélgica, Maximus se ha convertido en todo un fenómeno viral, al sumar un acierto y un error en su debut como oráculo mundialista.

Medios locales informaron que, en el partido inaugural del Mundial, el gatito acertó el resultado al elegir a México, que terminó imponiéndose a Sudáfrica.

Sin embargo, falló en su segunda apuesta al pronosticar el triunfo de la República Checa (Chequia), que fue derrotada por Corea del Sur en el segundo encuentro del Mundial.

La mascota predijo los resultados desde una mesa decorada con un mantel que imita un campo de futbol.

El primer ministro lo colocó en el centro del terreno de juego para que eligiera a la selección ganadora de cada encuentro, colocada cada una a un lado junto a un aperitivo, y el gato devoró la comida de las mitades mexicana y checa.

Bautizado como ‘Maximus the Octopussy’, combinación de las palabras ‘pulpo’ y ‘gatito’ en inglés, el animal anunció su predicción en un video en su propia cuenta de Instagram.

Y añadió que tendrá los pronósticos para todos los partidos del Mundial.

«Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada»

MILES DE SEGUIDORES

Maximus supera con 226 mil seguidores en Instagram, las cifras del primer ministro, que tiene 218 mil.

“Me superaste”, reconoció el propio De Wever en una fotografía junto a su viral mascota. “Lo siento, pero desprecio a los perdedores”, se mofó el gato.

En la cuenta de Maximus, el animal comparte andanzas, travesuras, escondites o siestas en la residencia oficial, además de paseos con su dueño.

El felino ahora probará suerte como adivinador y se verá si logra el nivel de acierto del pulpo Paul, que realizó 8 predicciones correctas en el Mundial de 2010.