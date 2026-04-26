VIDEO: Fue a buscar su carro al taller y la divertida sorpresa que se llevó se hizo viral en las redes

Una usuaria de TikTok captó la atención de millones de personas tras ir a retirar su auto del taller y descubrir que el perro del mecánico se fue con ella por error, una divertida anécdota que la joven compartió con humor en la plataforma, desatando una oleada inmediata de visualizaciones y comentarios virales.

La protagonista de la historia acudió al taller para realizar un cambio de correa en su vehículo y emprendió la marcha apenas recibió las llaves. Ni ella ni el mecánico notaron que el perro de este último descansaba plácidamente en el asiento trasero al momento de la entrega.

La usuaria @lourgoyenechea publicó el video donde narra entre carcajadas cómo descubrió al pasajero inesperado tras conducir varias cuadras. Al percatarse de la presencia del animal, la joven preparó de inmediato el retorno para devolver la mascota a su dueño original.

El clip acumuló rápidamente más de 2,5 millones de reproducciones y sobrepasó los 318.000 «me gusta» debido a lo insólito de la situación. Los seguidores reaccionaron con bromas ingeniosas, destacando comentarios como «Te lo llevaste como garantía» o sugerencias cómicas sobre la ubicación del mecánico.

Varios internautas celebraron la alegría de la conductora y dejaron mensajes como «Fíjate si abajo no está el mecánico» y «Lo he visto como cinco veces porque tu risa es muy contagiosa». La interacción masiva convirtió un simple descuido en un fenómeno de entretenimiento dentro de la red social.

¿QUÉ PASÓ CON EL PERRO?

En una actualización posterior, la joven aclaró que el propio mecánico le entregó el carro personalmente sin advertir que el perro dormía atrás. En consecuencia, la mujer solo notó la presencia del animal cuando ya se encontraba en pleno trayecto, lo que dio inicio a la divertida confusión.

La historia concluyó de forma cordial cuando la mujer regresó a la casa del trabajador para entregarle a su fiel compañero. El perro permaneció totalmente ajeno al revuelo digital y continuó descansando tranquilo durante todo el proceso de devolución.

Este pequeño descuido mecánico generó una anécdota compartida por una audiencia global que valoró la resolución amistosa del encuentro. La tranquilidad del perro durante el viaje ilustró perfectamente la naturaleza espontánea y graciosa de este contenido que se volvió tendencia.