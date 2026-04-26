¿Un baño dentro del carro? La insólita idea de un fabricante de automóviles chino que está dando de qué hablar

El fabricante automotriz chino Seres registró una patente para un dispositivo que denomina «inodoro a bordo», un sistema que se desliza directamente bajo el asiento del pasajero para facilitar el uso del baño mientras el auto circula por las carreteras.

Los ingenieros de la marca explicaron en la solicitud presentada en China que esta funcionalidad busca «satisfacer las necesidades sanitarias de los usuarios durante viajes largos, al acampar o al dormir dentro del vehículo». La empresa, con sede en Chongqing, busca así resolver inconvenientes logísticos en trayectos largos.

Seres no ha confirmado todavía qué modelos específicos incorporarán este equipamiento sanitario en su línea de producción. Actualmente, se desconoce si la compañía fabricará masivamente carros con esta característica o si el proyecto se mantendrá únicamente como un concepto técnico patentado.

Las marcas chinas de vehículos eléctricos integran funciones poco comunes como sistemas de karaoke, refrigeradores y asientos con masaje para diferenciarse. En un mercado altamente competitivo, estas prestaciones buscan atraer a consumidores que valoran la comodidad extrema y la versatilidad dentro del habitáculo.

¿CÓMO FUNCIONA EL BAÑO DE SERES?

La documentación revela que el baño emerge desde la parte inferior del asiento mediante una pulsación física o comandos de voz. Según la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, el sistema incluye un ventilador y un conducto de extracción para expulsar los malos olores.

El diseño contempla que los residuos se acumulen en un depósito que el usuario debe vaciar de forma manual. Además, el equipo cuenta con un elemento calefactor giratorio que evapora la orina y seca los demás desechos, optimizando la higiene del contenedor interno.

El dispositivo permanece oculto bajo el asiento cuando nadie lo utiliza, lo que permite aprovechar el espacio interior sin requerir modificaciones estructurales mayores. Aunque este elemento es común en autobuses, su presencia en automóviles particulares es extremadamente rara.

Tras esto, la casa de subastas Sotheby’s recordó que una versión especial del Rolls-Royce Silver Wraith de 1950 ya incluía un baño bajo el asiento. Seres retomó esta idea para sus vehículos utilitarios deportivos (SUV) eléctricos, aprovechando el mayor tamaño y espacio de carga de estos modelos.

La compañía comercializa la mayoría de sus unidades en la China continental, aunque ya expandió sus operaciones hacia Europa, Medio Oriente y África.