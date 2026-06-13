VIDEO EMOTIVO: Falleció perrito muy querido en un pueblo de Colombia y le dieron el último adiós con un sepelio masivo

Los habitantes del pueblo de Samaniego, una localidad del departamento de Nariño, en Colombia, se volcaron a las calles para dar el último adiós a Tobby, un perrito que fue muy querido por todos los locales y que falleció de vejez esta semana.

De acuerdo con las distintas informaciones en redes, por años Tobby acompañó a los vecinos en marchas, celebraciones, misas, fiestas patronales, matrimonios y más. Fue así como, con el paso del tiempo, se fue ganando el corazón de cada persona de Samaniego.

Asimismo, se supo que al canino muchos lo cuidaban, lo querían, lo alimentaban y estuvieron pendientes de él. A pesar de que los habitantes se mostraban dispuestos a adoptarlo, este prefirió hacer de la calle su hogar para así no limitarse de visitar incontables hogares de quienes lo amaron.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo las personas salieron a las calles de forma masiva para darle el último adiós. El día del sepelio, los locales salieron en sus motos o simplemente a pie para despedir al perrito. «Te amaremos por siempre», se lee incluso en una pancarta escrita en su honor.

Además, la marcha fúnebre estuvo armonizada por músicos que se organizaron para darle un toque más emotivo al sepelio. Incluso, se pudo ver cómo lo llevaban en un vehículo arropado. Tobby era de un color caramelo con manchas negras, una de las combinaciones más características entre los mestizos.

CEREMONIA EN HONOR A TOBBY

Incluso, se organizó una ceremonia a la que acudieron muchos para rendir unas emotivas palabras a Tobby. En el sitio, se explicó que por las condiciones del can y recomendaciones de los veterinarios, se decretó que lo mejor era darle sepultura a Tobby en lugar de cremarlo.

El hecho conmovió a cientos de usuarios en las redes sociales, quienes expresaron su sentir y amor hacia los perritos. «Qué gran homenaje y qué gran ejemplo de amor a quienes nos brindan cariño, ternura y compañía. Un abrazo de corazón», fue uno de los tantos comentarios.