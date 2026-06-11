¿Tu perro inclina la cabeza cuando le hablas? Estas son las curiosas razones de ese movimiento, según expertos

Los perros suelen inclinar la cabeza cuando escuchan que un humano les está hablando directamente. Estudios científicos lograron descifrar esta conducta que sigue generando interrogantes entre los dueños de las mascotas.

Los medios National Geographic y The Washington Post consultaron al respecto con expertos. Una de las razones por la que los perros inclinan la cabeza está íntimamente ligado con los procesos para comprender los estímulos auditivos.

Neurocientíficos indican que la inclinación es un mecanismo de adaptación. En tal sentido, este movimiento favorece la localización espacial de los perros, a la vez evidencia una mayor atención con el interlocutor.

Este aspecto quedó en evidencia gracias a estudios científicos recientes, los cuales determinaron que los perros que inclinan la cabeza con mayor frecuencia suelen dominar y comprenden más palabras.

PERROS CON MEMORIA AUDITIVA

Investigadores de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría analizaron la conducta en decenas de perros. Tras hacer pruebas de reconocimiento verbal, descubrieron detalles detrás de la acción de inclinar la cabeza.

De acuerdo al estudio, los perros que respondían correctamente a nombres de objetos y comandos eran, precisamente, los que más inclinaban la cabeza. Por tanto, se trataría de un gesto relacionado con la memoria auditiva y la concentración.

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Por otra parte, otros estudios indican que esta acción podría reflejar una forma de empatía. En tal sentido, los perros inclinaría la cabeza al escuchar tonos de voz afectuosos o si llegan a percibir emociones intensas de sus dueños.

También hay que tomar en cuenta los hallazgos divulgados por la revista científica Science, que señala que los perros podrían hacer este gesto para acomodar las orejas y escuchar mejor, además de sacar el hocico de su campo visual.