VIDEO: El rescate de película a un alpinista que quedó colgando sobre un precipicio del monte Everest

La Cascada de Hielo de Khumbu, conocida como el tramo más traicionero en la ruta hacia la cima del monte Everest, fue el escenario de un rescate de película este jueves 30 de abril, cuando un alpinista estuvo a punto de perder la vida tras precipitarse al vacío mientras intentaba cruzar una grieta masiva utilizando una estructura de cinco escaleras unidas con unas cuerdas.

El incidente, captado parcialmente en video por otros escaladores en la zona, ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando el tráfico de expediciones comenzaba su ascenso hacia los campamentos superiores.

El montañista se encontraba a mitad del puente metálico —una precaria hilera de cinco escaleras de aluminio atadas entre sí— cuando perdió el equilibrio y cayó de la improvisada estructura, generando el desespero en los presentes.

SEGUNDOS DE TERROR

La caída fue frenada en seco por las cuerdas de seguridad y los arneses de protección, dejando al hombre suspendido sobre un abismo de hielo azulado de decenas de metros de profundidad.

Gracias a la rápida reacción de los sherpas y compañeros de expedición que se encontraban en ambos extremos del puente, se logró realizar una maniobra de izado que permitió devolver al escalador a la superficie en pocos minutos.

A pesar de la espectacularidad del accidente, se informó que el alpinista no sufrió heridas de gravedad, aunque sí un severo estado de shock que lo obligó a descender al Campamento Base para recibir evaluación médica.

TEMPORADA DE RIESGOS EXTREMOS

Este evento ha reabierto el debate sobre la peligrosidad de esta ruta para alcanzar lo que se conoce como la cima del mundo.

Los «Doctores de la Cascada de Hielo», sherpas encargados de fijar las rutas, se han visto obligados a realizar instalaciones sin precedentes debido al movimiento acelerado del glaciar.

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Unir cinco escaleras es una medida extrema, ya que la flexibilidad y la inestabilidad de la estructura aumentan exponencialmente con cada sección añadida.

Expertos señalan que el cambio climático está fragmentando el hielo de Khumbu de forma más agresiva, creando grietas tan anchas que superan la longitud estándar de las herramientas de cruce tradicionales.

Mientras la temporada de ascenso continúa, este incidente sirve como un recordatorio brutal de que en el Everest, incluso con el mejor equipo, la línea entre el éxito y la tragedia es tan delgada como un peldaño de aluminio.