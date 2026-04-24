Murió emboscado por cinco elefantes en África un millonario que se dedicaba a cazar animales salvajes

Ernie Dosio, un experimentado cazador de 75 años, murió en una selva de Gabón, en la región central de África, luego de que fuera emboscado y pisoteado por unas elefantas que buscaban resguardar a una cría.

Los hechos se dieron la selva tropical de Lope-Okanda, de acuerdo al medio británico Daily Mail. Dosio formaba parte de una expedición, valuada en unos 40.000 dólares, que buscaba capturar a un duiker de lomo amarillo, una especie de antílope.

En medio de la travesía, Dosio y su grupo se cruzaron con una manada de cinco elefantas que estaban acompañadas por una cría. Las paquidermas estaban ocultas entre la maleza y salieron «como si hubieran surgido de la nada»

Las elefantas, al percatarse de la presencia de los hombres, se sintieron amenazas y reaccionaron. En primera instancia, arremetieron contra el guía, quien resultó gravemente herido, y luego se fueron sobre Dosio.

MUERTE DE DOSIO

El guía fue lanzado a un lado por las elefantas, las cuales se enfocaron en Dosio, quien fue embestido y pisado por los animales. «Prefiero no entrar en detalles, pero es seguro asumir que fue rápido», dijo un testigo.

La muerte de Dosio generó gran conmoción entre la comunidad de cazadores. «Lo sucedido ha afectado profundamente a muchas personas a ambos lados del Atlántico», dijo un cazador sudafricano.

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«Ernie era un cazador muy conocido y popular en los Estados Unidos y en África, era un conservacionista muy entusiasta, hizo muchísima labor benéfica y era un tipo realmente bueno», agregó.

Dosio era propietario de un viñedo en California y tenía numerosos trofeos de caza en su hogar. Durante varios años de trayectoria, participó en distintas excepciones por África en las que cazó elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones.