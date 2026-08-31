VIDEO: Dos aviones hicieron respirar profundo a los asistentes en ceremonia previa a un partido de rugby en Sudáfrica

Este sábado 29 de agosto, en Sudáfrica se efectuó un partido de rugby que era importante para los habitantes de ese país, pues le ganó 33 a 26 al equipo de Nueva Zelanda. Sin embargo, de lo que más se habla no es de lo que ocurrió en el partido, sino del momento de tensión vivido antes del comienzo, con dos aviones como protagonistas.

El diario El Clarín reseñó que la impactante ceremonia previa al partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda estuvo cargado de emociones. Uno de los aviones que participó del tradicional sobrevuelo pasó entre las columnas de fuegos artificiales lanzadas desde el DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

Las imágenes de la televisión local y los videos difundidos en redes sociales mostraron cómo parte de la pirotecnia coincidió con la trayectoria de una de las aeronaves de Airlink. Esta es la compañía encargada del espectáculo aéreo previo al encuentro.

El show incluyó dos aviones Embraer especialmente decorados para la serie “Rugby’s Greatest Rivalry”. Uno con los colores de los Springboks y otro en homenaje a los All Blacks.

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Las aeronaves realizaron un sobrevuelo a muy baja altura sobre el estadio repleto de espectadores. Se trata de una maniobra que rápidamente se volvió viral por la escasa distancia que parecía existir entre los aviones y la estructura del escenario.

Estas secuencias generaron debate en redes sociales y entre especialistas en aviación. Muchos destacaron la precisión de los pilotos y el impacto visual del espectáculo. Pero otros cuestionaron el margen de seguridad de una maniobra que dio la sensación de desarrollarse a escasos metros del techo del estadio.

El sobrevuelo formó parte de una tradición muy arraigada en el rugby sudafricano. La misma se remite al histórico paso de un Boeing 747 sobre Ellis Park antes de la final del Mundial de 1995 entre los Springboks y los All Blacks, una de las imágenes más recordadas de la historia deportiva del país.

Los videos se hicieron virales en las redes sociales, donde comenzaron a tejerse todo tipo de conjeturas respecto a lo ocurrido.